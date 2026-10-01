Francesco, il figlio di Edoardo Leo è identico al papà: studi, carriera e successi del giovane attore
Il cognome è quello di uno degli attori e registi più apprezzati del cinema italiano, ma Francesco Leo sta provando a costruire la propria strada. Dal teatro al cinema, fino al debutto in prima serata su Rai 1 con "Tutto l’amore che resta": ecco chi è il giovane attore che ha colpito il pubblico.
Il volto può ricordare immediatamente quello di Edoardo Leo, soprattutto nelle fotografie accanto al padre, ma Francesco Leo sta iniziando a farsi conoscere dal pubblico soprattutto per il proprio lavoro. Figlio dell'attore e regista romano e della musicista Laura Marafioti, ha scelto infatti di intraprendere la carriera nella recitazione, muovendo i primi passi tra teatro e cinema prima di arrivare alla televisione. Il momento della svolta è arrivato nel 2026 con Tutto l’amore che resta, la nuova fiction di Rai 1 diretta da Andrea Rebuzzi. Nella serie Francesco interpreta Giulio, uno dei ragazzi al centro della storia, al fianco di Raoul Bova e Giulia Bevilacqua. Per lui si tratta del primo importante ruolo in una serie televisiva, dopo le esperienze maturate sul palcoscenico e sul grande schermo.
La prima comparsa di Francesco su un red carpet è arrivata nel 2024, alla Festa del Cinema di Roma. In quell'occasione il giovane attore era presente per 100 di questi anni, progetto dedicato al centenario dell'Istituto Luce e realizzato da diversi nomi della commedia italiana contemporanea, tra cui lo stesso Edoardo Leo. Francesco figurava nel cast insieme, tra gli altri, a Paolo Calabresi, Maria Chiara Giannetta, Paola Minaccioni e Rocco Papaleo.
Il percorso professionale del giovane Leo è cominciato nel 2021, quando ha debuttato contemporaneamente in ambiti diversi. A teatro ha preso parte a Sogno di una notte di mezza estate, mentre nello stesso anno è arrivato sul grande schermo con Genitori vs Influencer, commedia diretta da Michela Andreozzi. Successivamente ha lavorato in I peggiori giorni, film a episodi diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, e in 2 cuori e 2 capanne, condividendo nuovamente il set con il padre. Sono esperienze particolarmente interessanti perché permettono di seguire la crescita di Francesco proprio mentre comincia a confrontarsi con generi, registi e colleghi differenti.
In Tutto l’amore che resta Francesco veste i panni di Giulio, giovane promessa del basket la cui vita viene sconvolta da un incidente stradale. Costretto sulla sedia a rotelle, il ragazzo non riesce inizialmente ad accettare la nuova condizione e reagisce con rabbia e frustrazione. UNa complessità emotiva del personaggio che ha rappresentato una sfida importante per il giovane attore. Durante la presentazione della fiction, Francesco ha spiegato che Giulio è il ragazzo che, tra quelli raccontati nella serie, ha fatto più fatica ad accettare la propria disabilità, perché deve ancora riuscire a elaborare ciò che gli è accaduto.
Per prepararsi, Francesco ha anche sperimentato concretamente la vita in carrozzina durante le riprese. In un'intervista a SuperGuida TV ha raccontato di averla utilizzata per quasi quattro mesi, da gennaio ad aprile, spiegando che l'esperienza ha modificato il suo modo di osservare gli spazi e le barriere architettoniche. L'attore ha definito il percorso sul set un'importante occasione di crescita anche sul piano umano.