Francesco, il figlio di Edoardo Leo è identico al papà: studi, carriera e successi del giovane attore

Pubblicazione: 01 ottobre alle 11:46

Il volto può ricordare immediatamente quello di Edoardo Leo, soprattutto nelle fotografie accanto al padre, ma Francesco Leo sta iniziando a farsi conoscere dal pubblico soprattutto per il proprio lavoro. Figlio dell'attore e regista romano e della musicista Laura Marafioti, ha scelto infatti di intraprendere la carriera nella recitazione, muovendo i primi passi tra teatro e cinema prima di arrivare alla televisione. Il momento della svolta è arrivato nel 2026 con Tutto l’amore che resta, la nuova fiction di Rai 1 diretta da Andrea Rebuzzi. Nella serie Francesco interpreta Giulio, uno dei ragazzi al centro della storia, al fianco di Raoul Bova e Giulia Bevilacqua. Per lui si tratta del primo importante ruolo in una serie televisiva, dopo le esperienze maturate sul palcoscenico e sul grande schermo.

La famiglia Leo ha sempre cercato di proteggere la privacy dei figli, mantenendoli lontani dall'esposizione mediatica durante gli anni della crescita, motivo per cuiFrancesco e la sorella Anita sono rimasti per molto tempo fuori dai riflettori. Anchee sarà prossimamente nel cast di Senza Volto, thriller Netflix nel quale figura anche il padre. Il percorso dei due fratelli sembra dunque muoversi nella stessa direzione, pur con una presenza pubblica rimasta finora molto discreta.

La prima comparsa di Francesco su un red carpet è arrivata nel 2024, alla Festa del Cinema di Roma. In quell'occasione il giovane attore era presente per 100 di questi anni, progetto dedicato al centenario dell'Istituto Luce e realizzato da diversi nomi della commedia italiana contemporanea, tra cui lo stesso Edoardo Leo. Francesco figurava nel cast insieme, tra gli altri, a Paolo Calabresi, Maria Chiara Giannetta, Paola Minaccioni e Rocco Papaleo.

Francesco Leo in Tutto l'amore che resta - Fonte: Rai Fiction

Il percorso professionale del giovane Leo è cominciato nel 2021, quando ha debuttato contemporaneamente in ambiti diversi. A teatro ha preso parte a Sogno di una notte di mezza estate, mentre nello stesso anno è arrivato sul grande schermo con Genitori vs Influencer, commedia diretta da Michela Andreozzi. Successivamente ha lavorato in I peggiori giorni, film a episodi diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, e in 2 cuori e 2 capanne, condividendo nuovamente il set con il padre. Sono esperienze particolarmente interessanti perché permettono di seguire la crescita di Francesco proprio mentre comincia a confrontarsi con generi, registi e colleghi differenti.

Se il sul suo percorso scolastico non è attualmente di dominio pubblico, quello che emerge con chiarezza è invece: teatro, cinema e ora televisione. Una gavetta iniziata lontano dai riflettori e culminata con un ruolo molto impegnativo nella fiction Rai.

In Tutto l’amore che resta Francesco veste i panni di Giulio, giovane promessa del basket la cui vita viene sconvolta da un incidente stradale. Costretto sulla sedia a rotelle, il ragazzo non riesce inizialmente ad accettare la nuova condizione e reagisce con rabbia e frustrazione. UNa complessità emotiva del personaggio che ha rappresentato una sfida importante per il giovane attore. Durante la presentazione della fiction, Francesco ha spiegato che Giulio è il ragazzo che, tra quelli raccontati nella serie, ha fatto più fatica ad accettare la propria disabilità, perché deve ancora riuscire a elaborare ciò che gli è accaduto.

Per prepararsi, Francesco ha anche sperimentato concretamente la vita in carrozzina durante le riprese. In un'intervista a SuperGuida TV ha raccontato di averla utilizzata per quasi quattro mesi, da gennaio ad aprile, spiegando che l'esperienza ha modificato il suo modo di osservare gli spazi e le barriere architettoniche. L'attore ha definito il percorso sul set un'importante occasione di crescita anche sul piano umano.

La curiosità del pubblico nasce inevitabilmente anche dal rapporto con Edoardo Leo. Padre e figlio condividono non soltanto il cognome e la passione per la recitazione,che li ritraggono insieme. Eppure Francesco sembra voler evitare che il suo percorso venga raccontato soltanto attraverso quello del padre. Le esperienze accumulate negli ultimi anni mostrano infatti una carriera ancora agli inizi, ma già articolata tra palcoscenico, cinema e televisione.