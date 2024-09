Francis Ford Coppola: "Hollywood non mi vuole più, agli studi piace produrre Coca-Cola"

Pubblicazione: 16 settembre alle 09:40

Francis Ford Coppola ha commentato l'ondata di polemiche che ha avvolto il suo Megalopolis, spiegando di essere stato praticamente ostracizzato da Hollywood.

"Guardate, mi sono sempre sentito una creazione di Hollywood" ha commentato. "Ci sono arrivato in cerca di tutto lo splendore che stavano realizzando lì, ero così ammaliato da quel posto. Mi ha dato occasione di lavorare con Roger Corman, di incontrare Vincent Price... ma ora Hollywood non mi vuole più. Come dei genitori che diseredano il figlio indisciplinato. Mi hanno creato, ma non mi vogliono più. Lo capisco, ma ne soffro. Lo accetto, ma al contempo non riesco a farlo".

A Hollywood la parola "caotico" significa solo "non come al solito". Agli studi oggi piace produrre Co-Cola. Sanno di avere l'occasione di fare soldi a patto che il sapore rimanga lo stesso. Ma l'arte è caotica, quando è ordinaria, qualcosa non va.

Ha poi commentato le notizie sul caos legato alla produzione di

sarà nei cinema statunitensi il 27 settembre 2024, mentre arriverà nelle sale italiane in autunno grazie a Eagle Pictures. Noi lo abbiamo recensito al Festival di Cannes