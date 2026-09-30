Freddie Mercury, Michael Jackson e Oasis: i cimeli messi all’asta con cifre da capogiro. Aperta a tutti
Dalla giacca militare indossata da Michael Jackson al pianoforte suonato da Freddie Mercury, fino alla chitarra di Noel Gallagher: a Londra finiscono all’asta alcuni oggetti dal valore storico ed economico impressionante.
Alcuni degli oggetti musicali più importanti della storia sono proposti nella Music Memorabilia Live Auction di Propstore, appuntamento londinese che riunisce oltre 800 lotti legati a grandi protagonisti della musica internazionale. Tra Beatles, Queen, Nirvana, ABBA, Britney Spears e numerosi altri artisti, tre pezzi attirano in particolare l'attenzione dei collezionisti: una giacca di Michael Jackson, un pianoforte legato alla storia dei Queen e di Freddie Mercury e una chitarra appartenuta e utilizzata da Noel Gallagher durante gli anni degli Oasis. Le stime raggiungono cifre da capogiro.
Il valore di questo lotto, quindi, non dipende semplicemente dal marchio o dal modello dello strumento. Il pianoforte rappresenta un vero frammento della storia degli studi di registrazione e della musica rock internazionale. E per gli appassionati di Mercury c'è un ulteriore dettaglio: nella stessa asta è presente anche un microfono AKG C414 EB utilizzato per registrazioni legate a diversi lavori di Freddie Mercury, tra cui The Game, Hot Space, The Works, A Kind of Magic, One Vision e Mr. Bad Guy. Per questo oggetto la stima arriva a 80.000 sterline.
Ancora più iconico è il cimelio associato a Michael Jackson. Si tratta di una giacca militare nera e dorata appartenente alla collezione di Omer Bhatti e identificata fotograficamente come un capo indossato dal cantante durante le ere Dangerous e HIStory. Il capo è proposto come lotto numero 139 e parte da una base di 90.000 sterline. La stima ufficiale di Propstore è compresa tra 180.000 e 360.000 sterline. Anche in questo caso, al momento della consultazione erano già state registrate offerte, con un'offerta massima assente indicata a 150.000 sterline.
Anche gli appassionati del britpop hanno un motivo per seguire l'asta. Il lotto 169 è infatti una Takamine FP460SC appartenuta e autografata da Noel Gallagher, utilizzata durante il periodo degli Oasis e soprattutto associata alla celebre performance di MTV Unplugged del 1996. La stima è compresa tra 75.000 e 150.000 sterline, con una base d'asta fissata a 37.500 sterline. La chitarra è accompagnata da documentazione relativa alla sua provenienza e da certificazione Propstore. Al momento della consultazione risultava già presente un'offerta di 50.000 sterline.
I tre pezzi sono soltanto alcuni dei lotti più spettacolari di una vendita decisamente più ampia. Il catalogo Propstore comprende 810 lotti e attraversa generi, epoche e generazioni differenti: dai Beatles ai Queen, da Nirvana agli ABBA, passando per Britney Spears, John Lennon, George Michael e molti altri. La particolarità di queste aste è che il prezzo non misura soltanto il valore materiale dell'oggetto: una chitarra, una giacca o un pianoforte possono diventare testimonianze tangibili di un'epoca, soprattutto quando esistono fotografie, documenti o altre prove che permettono di collegarli direttamente all'artista.