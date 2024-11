Friends, Courteney Cox svela: "Jennifer Aniston ha tenuto moltissimi vestiti di Monica"

Pubblicazione: 07 novembre alle 14:45

Courteney Cox ha parlato del look delle protagoniste di Friends, rivelando che Jennifer Aniston ha 'rubato' molti degli abiti di Monica usati sul set.

Mia figlia, Coco, è così arrabbiata perché non ho salvato nessuno dei vestiti degli anni '90. Ma non amavo gli abiti degli anni '90. Avrei potuto tenere qualsiasi cosa che volevo dal set di Friends, e non l'ho fatto.

La star della serie, durante un episodio del podcast di Bella Freud intitolato Fashion Neurosis, ha dichiarato:

Non voglio mantenere le stesse cose. Mi annoio e non mi piacciono molte cose. Non ho ho un grande armadio… Se non lo indosso per un po', me ne libero.

Courteney ha inoltre spiegato che non ama conservare a lungo gli abiti o indossare sempre gli stessi indumenti:

Jennifer, che aveva la parte di Rachel, ha invece un approccio completamente diverso e ha ancora delle calzature usate negli anni '90, ma non solo:

Ha preso molti abiti di Monica e dirà: 'Oh sì, lo indossavo in Friends'. E, voglio dire, le sta benissimo. Ha un fisico grandioso ed è adorabile. Ma penso: 'Perché vorresti prendere questo abito floreale in stile La piccola casa nella prateria dal set di Friends?'. Ma lei conserva tutto.

Il rapporto dell'interprete di Monica con la moda

Nel 2021 era stata proprio Jennifer ad ammettere di aver tenuto degli abiti usati sul set dalla collega e Cox ha sottolineato:

Trovo che sia davvero divertente il fatto che abbia preso alcuni degli abiti di Monica.

Courteney aveva infatti spiegato che in passato aveva provato a copiare lo stile dell'amica, dopo averla vista indossare una giacca davvero fantastica con una canottiera e un paio di jeans:

Ho pensato semplicemente: 'Mio dio, ha un aspetto grandioso. Le spalline imbottite sono davvero forti. Quindi ho pensato: 'Sai cosa? Prenderò quella giacca'. Tutti, però, avevano già preso quella giacca e l'avevano indossata. Jennifer era stata, ovviamente, forse una delle prime, ma quando l'ho presa ormai non era più cool. E penso di aver persino chiesto alla mia stilista, Mary, e lei mi ha confermato che non era più alla moda. Ho pensato 'Cielo, questa giacca mi è costata migliaia di dollari', ma era troppo tardi.

L'attrice ha fatto quindi l'errore di togliere l'imbottitura delle spalline, facendo così perdere al capo il suo valore e non potendola più rivendere a un prezzo utile a recuperare i soldi spesi.

Courteney ha quindi raccontato che se ne è liberata, ma non si ricorda in che modo.