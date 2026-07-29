Furious, dove è stata girata la nuova serie Disney+? Tutte le location del crime thriller con Emmy Rossum

Pubblicazione: 29 luglio alle 08:45

Dal 27 luglio 2026 Disney+ propone un nuovo crime thriller che unisce suspense, vendetta e investigazione psicologica: Furious. La serie, ispirata al film Black Widow del 1987, porta sullo schermo una caccia serrata a una serial killer attraverso le strade di New York, città che non rappresenta soltanto uno sfondo scenografico ma diventa protagonista narrativa, quasi un personaggio a sé stante.

La trama, agente dell'FBI interpretata da, nota al pubblico per il suo ruolo in Shameless.viene incaricata di indagare su una serie di omicidi apparentemente collegati: le vittime sono tutti uomini potenti, trovati morti per overdose. A coinvolgerla nelle indagini è un amico poliziotto, interpretato da, in un momento delicato della sua carriera. Alice è infatti appena arrivata nei federali dopo una lunga esperienza in polizia terminata a causa di un caso di violenza domestica che l'ha vista coinvolta insieme al marito.

Determinata a dimostrare il proprio valore dopo mesi di angherie subite anche dal nuovo capo, Alice scopre che dietro gli omicidi si nasconde Catherine, interpretata da Lola Petticrew: una donna scaltra, sentimentalmente legata alle vittime, che ha deciso di farsi giustizia da sola per le ingiustizie subite in passato. Mentre cerca di anticiparne le mosse, Alice finisce per immedesimarsi in Catherine, in un gioco di proiezioni psicologiche dove il confine tra bene e male diventa sfumato, quasi irriconoscibile.

La serie può contare su un cast solido che include anche Quincy Tyler Bernstine e Jake Lacy. Quest'ultimo interpreta Marshall, amico d'infanzia di Alice che nutre sentimenti nei suoi confronti, aggiungendo complessità emotiva a una vicenda già carica di tensione. Le interpretazioni accompagnano una narrazione costruita su continui cambi di prospettiva e colpi di scena, dove la suspense investigativa si intreccia con l'analisi psicologica dei personaggi.

Scritta daè stata girata interamente nello, con la produzione che ha scelto di concentrare la maggior parte delle riprese nella città stessa per conferire autenticità all'ambientazione.e si sono conclusi nel dicembre dello stesso anno, dopo oltre tre mesi di lavorazione intensiva. Al termine delle riprese,ha celebrato il progetto con un messaggio sui social, ringraziando cast e troupe per il lavoro svolto.

I ritmi frenetici della Grande Mela, le sue strade trafficate a ogni ora del giorno e della notte, l'impressione di una metropoli che non dorme mai: tutto si adatta perfettamente all'alta tensione narrativa di questo crime thriller quasi tutto al femminile. Ma quali sono le location precise che hanno fatto da sfondo alla serie. Tra le zone più sfruttate dalla produzione c'è il Civic Center, nel Lower Manhattan, quartiere caratterizzato dalla presenza di edifici istituzionali, tribunali e palazzi governativi. Quest'area viene frequentata quotidianamente da residenti, pendolari e turisti, e offre scenari perfetti per immergersi nel clima della serie.

Furious stars #EmmyRossum as an FBI agent named Alice Black who hunts for a female serial killer. #Hulu just shared 12 brand-new images from the series, which premieres July 27 on Hulu and Hulu on Disney+. 👀



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Diverse scene esterne sono state girate nell'area di Foley Square, dove compaiono sullo sfondo edifici simbolo della giustizia americana. Grazie al colonnato e alla facciata in stile neoclassico della United States Courthouse, nelle inquadrature di Furious è facile riconoscere questa piazza iconica. Qui, oltre al tribunale federale, si trovano la New York County Courthouse di Centre Street, la Thurgood Marshall United States Courthouse, il Jacob K. Javits Federal Building and Court of International Trade e il municipio di New York. Questi luoghi contribuiscono a rafforzare l'atmosfera investigativa che accompagna gran parte della serie, richiamando inevitabilmente il modo in cui da sempre la giustizia americana viene raccontata sul piccolo e grande schermo.

Le riprese hanno interessato anche altri quartieri di Manhattan. Nell'East Village sono state realizzate alcune sequenze chiave, tra cui un'intensa scena di combattimento interpretata da Jake Lacy ed Emmy Rossum. Altre riprese sono state effettuate tra la Third Avenue e la 96esima strada, sfruttando l'energia vibrante e la densità urbana di questa zona. La produzione si è poi spostata a Brooklyn, uno dei quartieri più popolosi di New York, famoso per la movida vivace e per la vista spettacolare che dal ponte si ha sullo skyline di Manhattan.

Qui sono state scelte diverse aree come Shore Road, la 96esima e la 97esima strada, Marine Avenue. In questi luoghi avvengono alcuni degli inseguimenti più adrenalinici del drama, sfruttando i vicoli caratteristici e l'atmosfera unica del quartiere. Tra le location di Brooklyn spicca Fort Hamilton, un antico sito militare diventato un simbolo pop proprio perché apparso in numerosi prodotti televisivi e cinematografici, da Law and Order alle saghe Marvel. Questo luogo aggiunge un ulteriore livello di riconoscibilità per gli appassionati del genere, creando un ponte tra Furious e la tradizione del crime americano.

New York conferma ancora una volta il proprio ruolo di set privilegiato per produzioni di alto profilo. Con le sue strade, i palazzi istituzionali e i quartieri più caratteristici, la città non è mai solo uno sfondo neutro: diventa un elemento fondamentale della narrazione, un personaggio silenzioso che accompagna il pubblico attraverso storie di indagini, vendetta e segreti. In Furious, ogni angolo della metropoli racconta qualcosa, ogni location contribuisce a costruire l'atmosfera di tensione e mistero che rende la serie così coinvolgente.