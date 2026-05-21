Game of Thrones, in arrivo una nuova stagione? Kit Harington riaccende la speranza

Pubblicazione: 21 maggio alle 14:00

C'è un personaggio nella storia del fantasy televisivo che è morto, è tornato in vita, ha scoperto di essere qualcun altro, ha ucciso la donna che amava e poi è scomparso nei boschi del Grande Nord. La sua storia sembra conclusa. Eppure, di tanto in tanto, qualcuno la riapre. L'ultimo a farlo è stato Kit Harington in persona, durante il Motor City Comic Con 2026, dove ha parlato del progetto spin-off dedicato a Jon Snow con una formula che i fan conoscono bene: non è un sì, non è un no, ma è qualcosa che mantiene la conversazione aperta. "È risaputo che abbiamo provato a fare una serie su Jon Snow per un po' di tempo, ma non ci siamo riusciti", ha dichiarato l'attore. "La cosa principale per me è non voler in alcun modo fare un torto al personaggio. Penso che la sua storia sia finita bene. Se lo riprendi, deve essere per le ragioni giuste." E poi, la frase che ha riacceso tutto: "Ho però sentito che c'era qualcosa di ancora da dire."

Maisie Williams nei panni di Arya Stark in Game of Thrones. ©HBO

La storia del progetto: annunciato nel 2022, sepolto nel 2024, resuscitato nel 2026

Lo spin-off su Jon Snow ha già una storia travagliata alle spalle. Annunciato nel 2022, nel periodo in cui House of the Dragon stava ricostruendo la fiducia del pubblico dopo il controverso finale di Game of Thrones del 2019, il progetto sembrava avere tutti i presupposti per decollare: un attore protagonista confermato, l'interesse di HBO, un franchise che stava dimostrando di saper tornare in forma. Poi qualcosa si inceppò. Lo stesso Harington aveva spiegato che il problema non era la volontà di farlo ma la mancanza di una storia convincente: "Non siamo riusciti a trovare qualcosa che ci entusiasmasse. Abbiamo deciso di lasciar perdere per il momento."

Il nuovo sceneggiatore e Arya Stark: il rilancio di THR

Nelil progetto veniva dato per cancellato. Poi, all'inizio delha rivelato che HBO stava rivalutando la situazione. Il contesto è cambiato: due spin-off dimostrano che il franchise funziona ancora —con la terza stagione in arrivo ilsu HBO e ilin Italia, egià confermato per la seconda stagione. Il momento sembra più propizio di qualsiasi altro degli ultimi anni per riprendere il discorso su Jon Snow.

Il report di The Hollywood Reporter che ha rimesso in moto le speculazioni contiene due informazioni concrete. La prima: Quoc Dang Tran è stato indicato come sceneggiatore del progetto rilancio, un nome che segnala che il lavoro creativo è ricominciato in forma più strutturata rispetto ai tentativi precedenti. La seconda: il progetto potrebbe includere Arya Stark, il personaggio interpretato da Maisie Williams, che nel finale della serie originale aveva scelto di esplorare ciò che si trovava a ovest di Westeros. La possibile ambientazione potrebbe spostarsi verso Essos, il continente orientale, aprendo un territorio narrativo che la serie madre aveva solo sfiorato.

Harington non ha ancora detto sì: la posizione attuale

Questo elemento cambia la natura del progetto: non più uno spin-off solitario su Jon Snow al confine del mondo, ma potenzialmente qualcosa di più corale, capace di riunire due dei personaggi più amati della saga in un contesto completamente nuovo. "Siamo molto interessati ed entusiasti all'idea di un sequel, ma anche consapevoli di quanto alto debba essere il livello di esecuzione", ha dichiarato una fonte interna HBO a THR.

La complicazione principale rimane quella che era già nel 2026 quando Harington aveva risposto con un "No, Dio no" alla domanda di Variety sul ritorno al personaggio. Al Comic Con la sua posizione è evoluta, ma non si è trasformata in un sì definitivo. Il progetto è "in stand-by per il momento" — una formula che nelle bocche degli attori di Hollywood significa solitamente che le trattative non sono ancora concluse. Harington ha trascorso dieci anni nel ruolo di Jon Snow e ha dichiarato più volte di aver bisogno di tempo e della storia giusta prima di tornare.

L'altra chiave della questione è il CEO di HBO Casey Bloys, che in più occasioni ha dichiarato di non escludere il progetto: "Forse ci riproveremo", aveva detto durante una presentazione delle prossime serie HBO. Una formula cauta ma non negativa, che lascia aperta la porta senza sbatterla.

Il franchise intanto cresce: House of the Dragon 3 e il film su Aegon

Mentre Jon Snow aspetta, il franchise di Westeros continua a espandersi. House of the Dragon stagione 3 arriva il 21 giugno 2026 negli Stati Uniti, anticipata da un teaser che ha già diviso i fan tra chi si aspetta la guerra dei Draghi nella sua forma più spettacolare e chi teme che la serie perda i fili narrativi accumulati nelle prime due stagioni. A Knight of the Seven Kingdoms ha già una seconda stagione confermata per il 2027. E in sviluppo c'è il primo film di Game of Thrones dedicato ad Aegon il Conquistatore, la storia delle origini di come i Targaryen abbiano unificato i Sette Regni sotto un'unica corona. Jon Snow, nel mezzo di tutto questo, aspetta ancora il momento giusto. E Kit Harington, nel frattempo, sente che c'è ancora qualcosa da dire.