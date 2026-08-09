Game of Thrones sbarca al cinema: il primo film racconterà la leggendaria conquista dei Sette Regni

Pubblicazione: 09 agosto alle 10:30

Warner Bros. Discovery ha confermato ufficialmente quello che i fan di Game of Thrones aspettavano da tempo: il franchise approda finalmente al cinema. Il primo lungometraggio cinematografico dell'universo creato da George R.R. Martin sarà dedicato a Aegon's Conquest, la storia della conquista dei Sette Regni da parte di Aegon il Conquistatore, il fondatore della dinastia Targaryen de Il Trono di Spade. L'annuncio è arrivato nell'aprile 2026 durante la presentazione di CinemaCon, mentre un aggiornamento successivo è stato fornito agli azionisti attraverso una lettera del 6 agosto 2026.

Nel documento,ha inseritotra i progetti più ambiziosi del proprio catalogo futuro, accanto a titoli di peso come il prossimo capitolo di The Matrix, un nuovo film di Batman e persino un adattamento live-action dei Jetsons con Jim Carrey protagonista. La lettera agli azionisti specifica che il, il che significa che la data di uscita più ottimistica. Non si tratta di una produzione destinata alle piattaforme streaming:sarà un "", pensato per il grande schermo, con tutto quello che comporta in termini di budget, spettacolarità e ambizione visiva.

Ma di cosa parlerà esattamente questo film? Per i fan storici di Game of Thrones e House of the Dragon, il nome Aegon il Conquistatore evoca immediatamente immagini di draghi enormi, battaglie leggendarie e la nascita stessa di Westeros come la conosciamo. Prima di Aegon, il continente era diviso in sette regni indipendenti, ciascuno governato da casate diverse. Aegon, con l'aiuto delle sue due sorelle-mogli Visenya e Rhaenys, utilizzò tre draghi devastanti per unificare sei dei sette regni sotto un'unica corona. Il drago di Aegon era Balerion il Terrore Nero, una creatura talmente immensa che il suo teschio, conservato nella Fortezza Rossa, appare sia in House of the Dragon che in Game of Thrones come testimonianza silenziosa della sua potenza.

Cersei Lannister di Game of Thrones, fonte: HBO

Visenya cavalcava Vhagar, che ancora vive durante gli eventi di House of the Dragon ed è il drago più grande di quell'epoca, mentre Rhaenys montava Meraxes. Ma Balerion era più grande di tutti. Viserys Targaryen, interpretato da Paddy Considine in House of the Dragon, fu l'ultimo cavaliere del Terrore Nero.L'unico regno che Aegon non riuscì a conquistare fu Dorne, che rimase indipendente per circa 200 anni dopo la conquista. Solo durante il regno di Daeron II Targaryen, Dorne si unì ai Sette Regni attraverso matrimoni politici e alleanze diplomatiche, senza spargimento di sangue. Questa storia, raccontata nei libri di Martin ma mai rappresentata sullo schermo, offre un potenziale narrativo enorme.

Si tratta di, il, ricca di elementi che hanno reso celebre il franchise: intrighi politici, relazioni familiari complesse, battaglie spettacolari e, naturalmente, draghi in azione come non si sono mai visti prima.sta costruendo un universo espanso deche va ben oltre questo film. Prima di, arriveranno lae la. Quest'ultima chiuderà il, preparando idealmente il terreno narrativo per il film sulla conquista originale.

Nel frattempo, il progetto di una serie tv dedicata a Jon Snow, che avrebbe visto Kit Harington tornare nei panni del personaggio, è stato ufficialmente accantonato. Durante un panel al Motor City Comic Con del maggio 2026, Harington ha spiegato la decisione con parole sincere: "La mia preoccupazione principale era non voler tornare e rendere un cattivo servizio al personaggio. Penso che la sua storia sia finita bene, è andato dove doveva andare. Quindi, se lo riprendi, deve essere per le ragioni giuste".

‘AEGON’S CONQUEST’ has been confirmed as a theatrical ‘Game of Thrones’ film and is set to release after 2027.



The film is written by Beau Willimon, creator of Netflix’s ‘House of Cards’ and writer on Disney’s ‘Star Wars’ series ‘Andor’.



(Via: @wbd) pic.twitter.com/uhrvNaGHuB — Pop Base (@PopBase) August 7, 2026

L'attore ha ammesso di sentire che "c'era ancora qualcosa da dire" su Jon Snow e che una serie sul personaggio Stark-Targaryen "sarebbe interessante", ma alla fine "non siamo riusciti a trovare l'idea giusta. Quindi l'abbiamo messa da parte. Per il momento. Forse ci sarà un tempo... lui non è morto, e questa è la cosa straordinaria: potrebbe essere ripreso in futuro". Per ora, l'attenzione si sposta dunque sul grande schermo, dove Aegon's Conquest promette di portare l'universo di Game of Thrones a un livello di spettacolarità mai visto prima. Con anni di sviluppo davanti e l'eredità di una delle serie tv più amate e discusse della storia, le aspettative sono altissime.

Resta da vedere chi interpreterà Aegon e le sue sorelle, chi dirigerà il film e quale approccio narrativo verrà scelto per raccontare questa storia leggendaria. Quello che è certo è che i fan dovranno armarsi di pazienza: il 2028 è ancora lontano, ma la promessa di vedere finalmente la conquista dei Sette Regni sul grande schermo, con il budget e la visione epica che solo il cinema può offrire, vale l'attesa. Una storia che, tra l'altro, House of the Dragon potrebbe aver in parte già mostrato attraverso una delle enigmatiche visioni di Helaena Targaryen, aggiungendo un ulteriore tassello al legame tra passato, presente e futuro dell'universo di Game of Thrones.