GAMM DIGITAL PLATFORM entra nelle attività per le scuole

Pubblicazione: 18 novembre 2025 alle 09:13

Non soltanto collezionisti e appassionati. Uno dei pubblici centrali del GAMM è quello degli studenti. La GAMM DIGITAL PLATFORM viene utilizzata anche come infrastruttura di supporto alle attività didattiche del museo: visite, workshop, laboratori e percorsi dedicati alla cultura digitale.

L’obiettivo è raccontare il videogioco da prospettive differenti. Un titolo può essere studiato come opera narrativa, come prodotto tecnologico, come oggetto di design, come risultato di un processo industriale oppure come testimonianza di un determinato periodo storico.

La disponibilità di schede, immagini e contenuti audiovisivi consente inoltre ai docenti di inserire la visita museale all’interno di percorsi didattici più articolati. Il risultato è un modello che collega museo, scuola, università e professioni digitali.

Per una generazione cresciuta circondata dalle tecnologie interattive, imparare a conoscere la storia e i meccanismi del medium significa anche sviluppare maggiore consapevolezza nei confronti degli strumenti che utilizza quotidianamente.