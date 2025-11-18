GAMM DIGITAL PLATFORM entra nelle attività per le scuole
Il GAMM DIGITAL PLATFORM ha deciso di entrare dentro i banchi di scuola, offrendo diversi programmi specializzati sul tema.
Non soltanto collezionisti e appassionati. Uno dei pubblici centrali del GAMM è quello degli studenti. La GAMM DIGITAL PLATFORM viene utilizzata anche come infrastruttura di supporto alle attività didattiche del museo: visite, workshop, laboratori e percorsi dedicati alla cultura digitale.
La disponibilità di schede, immagini e contenuti audiovisivi consente inoltre ai docenti di inserire la visita museale all’interno di percorsi didattici più articolati. Il risultato è un modello che collega museo, scuola, università e professioni digitali.
Per una generazione cresciuta circondata dalle tecnologie interattive, imparare a conoscere la storia e i meccanismi del medium significa anche sviluppare maggiore consapevolezza nei confronti degli strumenti che utilizza quotidianamente.