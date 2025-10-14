GAMM DIGITAL PLATFORM incontra il museo fisico: schermi e totem diventano porte sull’archivio

Pubblicazione: 14 ottobre 2025 alle 10:02

Una piattaforma digitale può esistere sul web. Nel GAMM, invece, entra direttamente nelle sale. Il progetto prevede infatti una crescente integrazione tra il patrimonio digitalizzato e le infrastrutture tecnologiche presenti nel percorso museale: totem, schermi, postazioni interattive e superfici audiovisive.

: trasformare ogni dispositivo in un potenziale punto di accesso alla conoscenza. Il visitatore non osserva soltanto console e videogiochi all’interno delle vetrine.

Può incontrare immagini, video e approfondimenti capaci di raccontare ciò che si trova davanti. È una logica che rende l’allestimento molto più flessibile rispetto al museo tradizionale. Un pannello stampato rimane invariato fino alla sua sostituzione; un sistema digitale può essere aggiornato, ampliato e modificato continuamente.

GAMM DIGITAL PLATFORM diventa quindi anche uno strumento attraverso cui il GAMM può far evolvere il proprio racconto nel tempo. È una delle caratteristiche più interessanti del museo digitale: la collezione resta, ma le modalità attraverso cui viene interpretata possono continuare a cambiare.