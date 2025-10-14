GAMM DIGITAL PLATFORM incontra il museo fisico: schermi e totem diventano porte sull’archivio
All'interno del GAMM, il muso dedicato al mondo videoludico in Italia, si può assistere a una dimostrazione delle diverse possibilità per la preservazione videoludica.
Una piattaforma digitale può esistere sul web. Nel GAMM, invece, entra direttamente nelle sale. Il progetto prevede infatti una crescente integrazione tra il patrimonio digitalizzato e le infrastrutture tecnologiche presenti nel percorso museale: totem, schermi, postazioni interattive e superfici audiovisive.
Può incontrare immagini, video e approfondimenti capaci di raccontare ciò che si trova davanti. È una logica che rende l’allestimento molto più flessibile rispetto al museo tradizionale. Un pannello stampato rimane invariato fino alla sua sostituzione; un sistema digitale può essere aggiornato, ampliato e modificato continuamente.
GAMM DIGITAL PLATFORM diventa quindi anche uno strumento attraverso cui il GAMM può far evolvere il proprio racconto nel tempo. È una delle caratteristiche più interessanti del museo digitale: la collezione resta, ma le modalità attraverso cui viene interpretata possono continuare a cambiare.