GAMM DIGITAL PLATFORM oltre il museo: la sfida della consultazione remota

Pubblicazione: 11 novembre 2025 alle 11:11

Un museo contemporaneo non deve necessariamente terminare davanti alla porta d’uscita. Uno degli obiettivi di GAMM DIGITAL PLATFORM è proprio quello di costruire progressivamente modalità di fruizione del patrimonio anche al di fuori degli spazi fisici del GAMM.

La piattaforma permette di organizzare schede, percorsi tematici e materiali di approfondimento secondo una struttura destinata a essere sempre più accessibile. Il principio non è quello di sostituire la visita al museo. Al contrario: il digitale può prepararla, accompagnarla e prolungarla.

Per uno studente può significare continuare una ricerca iniziata durante una visita didattica. Per uno studioso significa poter individuare opere e materiali utili prima di recarsi fisicamente nell’archivio. E per il pubblico internazionale rappresenta la possibilità di entrare in contatto con il patrimonio del GAMM anche a distanza.

La sfida dei prossimi anni sarà quindi trasformare la digitalizzazione in accessibilità culturale, evitando che la tecnologia diventi semplicemente un livello aggiuntivo di complessità.