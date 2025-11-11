GAMM DIGITAL PLATFORM oltre il museo: la sfida della consultazione remota
All'interno del GAMM di Roma, si potrà assistere al GAMM DIGITAL PLATFORM, una piattaforma che ha lo scopo di creare uno spazio di preservazione digitale.
Un museo contemporaneo non deve necessariamente terminare davanti alla porta d’uscita. Uno degli obiettivi di GAMM DIGITAL PLATFORM è proprio quello di costruire progressivamente modalità di fruizione del patrimonio anche al di fuori degli spazi fisici del GAMM.
Per uno studente può significare continuare una ricerca iniziata durante una visita didattica. Per uno studioso significa poter individuare opere e materiali utili prima di recarsi fisicamente nell’archivio. E per il pubblico internazionale rappresenta la possibilità di entrare in contatto con il patrimonio del GAMM anche a distanza.
La sfida dei prossimi anni sarà quindi trasformare la digitalizzazione in accessibilità culturale, evitando che la tecnologia diventi semplicemente un livello aggiuntivo di complessità.