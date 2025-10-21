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GAMMDOME, il cuore phygital del GAMM entra nella nuova fase digitale

Il GAMMDOME è il nuovo padiglione che si trova all'interno del GAMM di Roma, dove sono installati diversi strutture impreziosite da maxischermi e da grandi illuminazione scenica e sonoro.

di Redazione
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Chi ha visitato il GAMM dalla sua apertura del 30 novembre 2024 conosce già il GAMMDOME, una delle infrastrutture più riconoscibili del Museo. Il sistema è formato da sei strutture modulari, integrate con illuminazione scenografica e audio, e comprende 54 schermi sincronizzati, un maxischermo e lo schermo del proiettore: 56 superfici video complessive.

GAMM DIGITAL PLATFORM non crea quindi il GAMMDOME da zero. Il progetto 2025 interviene su un’infrastruttura già esistente per portarla a un livello successivo. Al centro di questa evoluzione c’è la gestione digitale dei contenuti. Il GAMMDOME può diventare una grande superficie narrativa attraverso cui distribuire materiali della Cineteca, approfondimenti, filmati e percorsi tematici.

Il sistema è inoltre legato a un progetto tecnologico proprietario brevettato a livello internazionale, elemento che rende il GAMMDOME non soltanto un allestimento museale ma un vero modello infrastrutturale. Il museo fisico diventa così la manifestazione visibile di una piattaforma digitale molto più ampia.

Immagine: DepositPhotos.com

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