GAMMDOME, il cuore phygital del GAMM entra nella nuova fase digitale
Il GAMMDOME è il nuovo padiglione che si trova all'interno del GAMM di Roma, dove sono installati diversi strutture impreziosite da maxischermi e da grandi illuminazione scenica e sonoro.
di Redazione
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Chi ha visitato il GAMM dalla sua apertura del 30 novembre 2024 conosce già il GAMMDOME, una delle infrastrutture più riconoscibili del Museo. Il sistema è formato da sei strutture modulari, integrate con illuminazione scenografica e audio, e comprende 54 schermi sincronizzati, un maxischermo e lo schermo del proiettore: 56 superfici video complessive.
Il sistema è inoltre legato a un progetto tecnologico proprietario brevettato a livello internazionale, elemento che rende il GAMMDOME non soltanto un allestimento museale ma un vero modello infrastrutturale. Il museo fisico diventa così la manifestazione visibile di una piattaforma digitale molto più ampia.
Immagine: DepositPhotos.com