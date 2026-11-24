Pubblicazione: 24 novembre alle 17:55

Gemma Galgani si racconta senza filtri nello sgabello più temuto della televisione italiana. La storica dama di Uomini e Donne è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, in onda martedì 24 novembre su Rai 2 in prima serata. Durante l'intervista ha parlato di sé, dei sentimenti e della sua storica rivalità televisiva con Tina Cipollari, senza risparmiarsi qualche frecciata.

La conversazione si apre con una domanda diretta della conduttrice: "Perché lei piace così tanto?". Gemma risponde rivendicando la propria libertà e il diritto di vivere la femminilità senza condizionamenti legati all'età. "Non sono una persona inibita e non penso che arrivata alla mia età debba vergognarmi", dichiara, aggiungendo di non avere tabù rapportati alla mia età per l'intimità. Si definisce inoltre generosa in amore sotto ogni punto di vista, mostrando un lato di sé che va oltre l'immagine della dama romantica conosciuta dal pubblico.

Il momento più acceso arriva quando Francesca Fagnani affronta il rapporto con Tina Cipollari, osservando: "Lei è un po' ossessionata da Tina". Gemma respinge l'accusa e ribalta la situazione: "È lei che mi ossessiona. Mi descrive come fissata con la passione, a me sembra più fissata lei con questo argomento. Io lo metto in pratica. Lei?". Alla domanda della conduttrice sul possibile successo di Tina con gli uomini, la dama aggiunge: "Può darsi che lei sia un po' invidiosa". Una risposta pungente che riaccende, anche lontano dallo studio di Uomini e Donne, una delle rivalità più conosciute della televisione italiana.

Nel corso dell'intervista, Gemma sorprende anche con una rivelazione sulla propria vita privata, per la prima volta ammette pubblicamente di aver avuto una storia con Walter Chiari, celebre attore e showman scomparso nel 1991. Un particolare inedito del suo passato sentimentale che aggiunge un nuovo capitolo al racconto personale della dama.

Spazio anche al percorso televisivo che le ha cambiato la vita. "Sono rinata con la trasmissione. Ho iniziato che avevo le ballerine, poi sono passata ai tacchi 12 e non mi fermavo più", racconta, descrivendo con ironia la trasformazione vissuta grazie a Uomini e Donne. Nonostante la popolarità conquistata negli anni,costruita intorno a lei: "Il fatto che mi possano vivere come un personaggio, che non sono e non mi sento tale".

L'intervista a Belve offre un ritratto di Gemma Galgani che alterna ironia, provocazioni e confessioni personali. Lontana dalle consuete dinamiche del dating show di Maria De Filippi, la dama si mette a nudo attraverso ricordi, riflessioni e battute rivolte alla sua storica rivale. Un racconto che conferma quanto la sua personalità continui a suscitare curiosità e a dividere il pubblico.