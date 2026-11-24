Gemma Galgani a Belve, la stoccata a Tina Cipollari e una confessione inaspettata: "Può essere invidia"
Gemma Galgani a Belve si racconta senza filtri: la stoccata a Tina Cipollari, la storia con Walter Chiari e le confessioni sulla sua vita privata.
Gemma Galgani si racconta senza filtri nello sgabello più temuto della televisione italiana. La storica dama di Uomini e Donne è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, in onda martedì 24 novembre su Rai 2 in prima serata. Durante l'intervista ha parlato di sé, dei sentimenti e della sua storica rivalità televisiva con Tina Cipollari, senza risparmiarsi qualche frecciata.
Il momento più acceso arriva quando Francesca Fagnani affronta il rapporto con Tina Cipollari, osservando: "Lei è un po' ossessionata da Tina". Gemma respinge l'accusa e ribalta la situazione: "È lei che mi ossessiona. Mi descrive come fissata con la passione, a me sembra più fissata lei con questo argomento. Io lo metto in pratica. Lei?". Alla domanda della conduttrice sul possibile successo di Tina con gli uomini, la dama aggiunge: "Può darsi che lei sia un po' invidiosa". Una risposta pungente che riaccende, anche lontano dallo studio di Uomini e Donne, una delle rivalità più conosciute della televisione italiana.
Nel corso dell'intervista, Gemma sorprende anche con una rivelazione sulla propria vita privata, per la prima volta ammette pubblicamente di aver avuto una storia con Walter Chiari, celebre attore e showman scomparso nel 1991. Un particolare inedito del suo passato sentimentale che aggiunge un nuovo capitolo al racconto personale della dama.
L'intervista a Belve offre un ritratto di Gemma Galgani che alterna ironia, provocazioni e confessioni personali. Lontana dalle consuete dinamiche del dating show di Maria De Filippi, la dama si mette a nudo attraverso ricordi, riflessioni e battute rivolte alla sua storica rivale. Un racconto che conferma quanto la sua personalità continui a suscitare curiosità e a dividere il pubblico.