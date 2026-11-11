Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme? Ecco cosa è successo a This Is Me

Pubblicazione: 11 novembre alle 12:20

Sembrava impossibile eppure è successo. A distanza di circa otto anni dalla loro rottura che ha tenuto incollati alla televisione milioni di telespettatori, Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono ritrovati faccia a faccia in uno studio televisivo. L'occasione è arrivata grazie a This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin che celebra i grandi protagonisti e le storie d'amore nate nello studio di Uomini e Donne.

Tuttavia, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare da una reunion nostalgica, l'incontro tra la dama torinese e il celebre "Gabbiano" si è trasformato ben presto in un vero e proprio campo di battaglia. Secondo le prime anticipazioni trapelate dalle registrazioni, la produzione e la conduttricedel loro percorso sentimentale, sulla falsariga di quanto fatto con altre coppie storiche del dating show di Maria De Filippi. Ma tra Gemma e Giorgio l'atmosfera si è surriscaldata quasi subito.

Niente clip romantiche, abbracci o ricordi dolci: i due avrebbero riacceso le vecchie ruggini del passato, dando vita a un botta e risposta serrato e a tratti infuocato che ha dominato l'intera durata della loro ospitata. Tra vecchi dissapori e botta e risposta al vetriolo, dinamiche che avevano fatto appassionare il pubblico nel 2015, i due anta hanno dimostrato che la ferita tra loro si è mai del tutto rimarginata. L'indiscrezione ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando la reazione dei fan storici del programma di Maria De Filippi.

Da un lado c'è chi ironizza sui social network parlando di un vero e proprio "tuffo nel passato", dall'altro c'è grande curiosità per capire quali siano stati i temi scatenanti di questa lite furiosa. Riuscirà la trasmissione a mostrare qualche spiraglio di chiarimento o la resa dei conti sarà definitiva? Non resta che seguire le prossime puntate di This Is Me per scoprire tutti i dettagli di uno scontro che, a distanza di anni, continua a far discutere il pubblico televisivo.