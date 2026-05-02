Perché Gen V è stata cancellata? Il creatore della serie svela il mistero (e non ha fatto piacere agli spettatori)

Pubblicazione: 02 maggio alle 12:56

La notizia aveva colto di sorpresa i fan lo scorso aprile 2025: Gen V, lo spinoff di The Boys ambientato nell'università di Godolkin, non avrebbe avuto una terza stagione. Prime Video ha deciso di interrompere la serie dopo appena due stagioni, a sei mesi dalla conclusione del secondo ciclo di episodi. Una decisione che aveva lasciato molte domande aperte, soprattutto considerando quanto la trama dello show fosse intrecciata con quella della serie madre.

Ora, finalmente,ha rotto il silenzio, con il creatore del franchise di The Boys che ha offerto un aggiornamento sostanziale sul destino della serie e, soprattutto, sui personaggi che i fan avevano imparato a conoscere tra i corridoi della. Le sue parole arrivano in un momento delicato: la, e diversi elementi narrativi introdotti in Gen V sono diventati centrali nell'universo narrativo principale.

Gen V seguiva un gruppo di giovani Supe che frequentavano la prestigiosa università di Godolkin, confrontandosi con minacce che andavano ben oltre gli esami e le rivalità studentesche. La serie aveva introdotto elementi narrativi cruciali, primo fra tutti il virus anti-Supe che è diventato uno dei focus principali dell'intero universo di The Boys. I personaggi dello spinoff erano già apparsi in crossover nella quinta stagione della serie principale, suggerendo un piano narrativo di lungo termine che la cancellazione sembrava aver brutalmente interrotto.

Jaz Sinclair di Gen V, fonte: Amazon Prime Video

La decisione di Prime Video di cancellare Gen V ha sollevato non poche perplessità, visto che la serie ha costruito una base di fan fedeli e ha contribuito ad espandere la mitologia dell'universo creato da Kripke, offrendo uno sguardo diverso sul mondo dei Supe: meno cinico rispetto a The Boys, ma altrettanto spietato nel mostrare le dinamiche di potere e manipolazione all'interno del sistema Vought. Gli studenti di Godolkin rappresentavano la prossima generazione di supereroi, cresciuti in un ambiente controllato dove venivano plasmati, sfruttati e spesso sacrificati sull'altare dell'ambizione corporativa.

L'aggiornamento diarriva quindi come un balsamo per chi temeva che. Il boss del franchise ha sempre dimostrato una cura particolare per la continuità narrativa del suo universo, e questa attenzione ai dettagli si riflette anche nel modo in cui sta gestendo la fine prematura di Gen V., e le trame che li riguardavano continueranno a svilupparsi, anche se in forme diverse da quelle originariamente previste.

Il virus anti-Supe, elemento centrale introdotto proprio in Gen V, è ormai diventato una componente essenziale della narrazione di The Boys. Non sarebbe stato possibile abbandonare completamente gli sviluppi dello spinoff senza creare buchi narrativi significativi nella serie principale. Kripke si è trovato quindi di fronte alla sfida di integrare gli elementi di Gen V nel tessuto narrativo più ampio, preservando la coerenza dell'universo che ha così meticolosamente costruito negli anni.

Gen V, fonte: Amazon Prime Video

L'universo di The Boys, tuttavia, è più vasto di una singola serie. Oltre a Gen V, è in arrivo Vought Rising, un altro spinoff che esplorerà aspetti diversi di questo mondo cinico e violento. La cancellazione di Gen V non significa quindi l'abbandono del concept degli spinoff, ma piuttosto una riorganizzazione delle priorità narrative. Kripke ha dimostrato più volte di saper gestire una mitologia complessa e ramificata, e il suo coinvolgimento diretto garantisce che nulla di ciò che è stato costruito in Gen V andrà completamente sprecato.

Per i fan dei giovani Supe di Godolkin, l'aggiornamento di Kripke rappresenta quindi un messaggio importante: la loro storia non è finita, è semplicemente cambiata forma. In un'epoca in cui le cancellazioni premature sono all'ordine del giorno, avere la garanzia che i personaggi e le trame continueranno a esistere in qualche forma è già una consolazione, seppure magra. Resta da vedere come questa integrazione verrà gestita concretamente e quanto spazio avranno questi personaggi nel futuro del franchise.