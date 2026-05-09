Generazione Fumetto arriva nei cinema italiani: ecco tutte le sale dove vedere il documentario

Pubblicazione: 09 maggio alle 08:35

Quando mancano pochi giorni all'uscita di Generazione Fumetto, è giunto il momento scoprire quali saranno i cinema dove sarà possibile vedere il documentario dedicato al mondo del fumetto e agli autori che hanno segnato intere generazioni in Italia. L’uscita nelle sale italiane, in programma l’11, 12 e 13 maggio, partirà con una distribuzione piuttosto ampia tra cinema indipendenti e multisala, il tutto includendo anche numerose proiezioni evento con ospiti, talk e incontri speciali.

Cinema Farnese – Roma

Cinema Méliès – Perugia

Cinema Barberini – Roma

Cinema Dei Piccoli – Roma

Cinema Buonarroti – Civitavecchia

Cinema Astra – Padova

Sala degli Artisti – Fermo

Cinema Astra – Firenze

Cinema Centrale – Torino

Auditorium – Bergamo

Cinema Rio – Terracina

Cinema Zero – Pordenone

Cinema Centrale – Milano

Cinema Don Bosco – Potenza

Cinema Orione – Bologna

Cinema Galliera – Bologna

Generazione Fumetto -©Trent Film

Segnaliamo che alcune delle date saranno arricchite anche dalla presenza di, il regista di Generazione Fumetto, e di ospiti legati al mondo del fumetto e della narrativa fantasy italiana. Bando alle chiacchiere, di seguito trovate

Anche il circuito The Space Cinema parteciperà alla distribuzione del documentario in diverse città italiane:

The Space Cinema Bologna

The Space Cinema Limena

The Space Cinema Silea

The Space Cinema Corciano

The Space Cinema Firenze

The Space Cinema Livorno

The Space Cinema Belpasso

The Space Cinema Sestu

The Space Cinema Rozzano

The Space Cinema Cerro Maggiore

The Space Cinema Vimercate

The Space Cinema Beinasco

The Space Cinema Parco De’ Medici

The Space Cinema Pradamano

The Space Cinema Parma Campus

The Space Cinema Napoli

The Space Cinema Salerno

The Space Cinema Montesilvano

La produzione ha precisato che sono già state pianificate diverse nuove location per la settimana successiva, segno chepotrebbe trasformarsi in un piccolo caso culturale per gli appassionati di fumetti, manga e cultura pop italiana, approdando in sempre più cinema nel corso dei prossimi mesi.

Prodotto da Valmyn di Alessandro Tiberio e co-distribuito da Trent Film e Valmyn, con la consulenza artistica di Lucca Comics & Games, Generazione Fumetto promette di essere molto più di un semplice documentario celebrativo, con l'obiettivo di offrire al pubblico un punto di accesso privilegiato per comprendere l’evoluzione del fumetto italiano, il suo impatto culturale e le sue potenzialità future.

Il risultato è un racconto pensato sia per chi vive questo mondo da anni, sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un linguaggio in grado di continuare a reinventarsi nel corso degli anni. Al centro di questo documentario ci sono gli artisti, le idee e le storie che stanno trasformando il fumetto contemporaneo, facendolo evolvere e brillare come mai prima d’ora.