Generazione Fumetto arriva nei cinema italiani: ecco tutte le sale dove vedere il documentario
Volete vedere Generazione Fumetto? Ecco i cinema dove sarà possibile vederlo tra pochi giorni!
Quando mancano pochi giorni all'uscita di Generazione Fumetto, è giunto il momento scoprire quali saranno i cinema dove sarà possibile vedere il documentario dedicato al mondo del fumetto e agli autori che hanno segnato intere generazioni in Italia. L’uscita nelle sale italiane, in programma l’11, 12 e 13 maggio, partirà con una distribuzione piuttosto ampia tra cinema indipendenti e multisala, il tutto includendo anche numerose proiezioni evento con ospiti, talk e incontri speciali.Segnaliamo che alcune delle date saranno arricchite anche dalla presenza di Omar, il regista di Generazione Fumetto, e di ospiti legati al mondo del fumetto e della narrativa fantasy italiana. Bando alle chiacchiere, di seguito trovate l’elenco completo delle sale confermate per la prima settimana di programmazione.
Cinema Farnese – Roma
Cinema Méliès – Perugia
Cinema Barberini – Roma
Cinema Dei Piccoli – Roma
Cinema Buonarroti – Civitavecchia
Cinema Astra – Padova
Sala degli Artisti – Fermo
Cinema Astra – Firenze
Cinema Centrale – Torino
Auditorium – Bergamo
Cinema Rio – Terracina
Cinema Zero – Pordenone
Cinema Centrale – Milano
Cinema Don Bosco – Potenza
Cinema Orione – Bologna
Cinema Galliera – Bologna
Anche il circuito The Space Cinema parteciperà alla distribuzione del documentario in diverse città italiane:
The Space Cinema Bologna
The Space Cinema Limena
The Space Cinema Silea
The Space Cinema Corciano
The Space Cinema Firenze
The Space Cinema Livorno
The Space Cinema Belpasso
The Space Cinema Sestu
The Space Cinema Rozzano
The Space Cinema Cerro Maggiore
The Space Cinema Vimercate
The Space Cinema Beinasco
The Space Cinema Parco De’ Medici
The Space Cinema Pradamano
The Space Cinema Parma Campus
The Space Cinema Napoli
The Space Cinema Salerno
The Space Cinema Montesilvano
Prodotto da Valmyn di Alessandro Tiberio e co-distribuito da Trent Film e Valmyn, con la consulenza artistica di Lucca Comics & Games, Generazione Fumetto promette di essere molto più di un semplice documentario celebrativo, con l'obiettivo di offrire al pubblico un punto di accesso privilegiato per comprendere l’evoluzione del fumetto italiano, il suo impatto culturale e le sue potenzialità future.
Il risultato è un racconto pensato sia per chi vive questo mondo da anni, sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un linguaggio in grado di continuare a reinventarsi nel corso degli anni. Al centro di questo documentario ci sono gli artisti, le idee e le storie che stanno trasformando il fumetto contemporaneo, facendolo evolvere e brillare come mai prima d’ora.