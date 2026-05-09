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FILM

Generazione Fumetto arriva nei cinema italiani: ecco tutte le sale dove vedere il documentario

Volete vedere Generazione Fumetto? Ecco i cinema dove sarà possibile vederlo tra pochi giorni!

di Alberto Rossi
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Quando mancano pochi giorni all'uscita di Generazione Fumetto, è giunto il momento scoprire quali saranno i cinema dove sarà possibile vedere il documentario dedicato al mondo del fumetto e agli autori che hanno segnato intere generazioni in Italia. L’uscita nelle sale italiane, in programma l’11, 12 e 13 maggio, partirà con una distribuzione piuttosto ampia tra cinema indipendenti e multisala, il tutto includendo anche numerose proiezioni evento con ospiti, talk e incontri speciali.

Segnaliamo che alcune delle date saranno arricchite anche dalla presenza di Omar, il regista di Generazione Fumetto, e di ospiti legati al mondo del fumetto e della narrativa fantasy italiana. Bando alle chiacchiere, di seguito trovate l’elenco completo delle sale confermate per la prima settimana di programmazione.

  • Cinema Farnese – Roma

  • Cinema Méliès – Perugia

  • Cinema Barberini – Roma

  • Cinema Dei Piccoli – Roma

  • Cinema Buonarroti – Civitavecchia

  • Cinema Astra – Padova

  • Sala degli Artisti – Fermo

  • Cinema Astra – Firenze

  • Cinema Centrale – Torino

  • Auditorium – Bergamo

  • Cinema Rio – Terracina

  • Cinema Zero – Pordenone

  • Cinema Centrale – Milano

  • Cinema Don Bosco – Potenza

  • Cinema Orione – Bologna

  • Cinema Galliera – Bologna

Generazione Fumetto -©Trent Film

Anche il circuito The Space Cinema parteciperà alla distribuzione del documentario in diverse città italiane:

  • The Space Cinema Bologna

  • The Space Cinema Limena

  • The Space Cinema Silea

  • The Space Cinema Corciano

  • The Space Cinema Firenze

  • The Space Cinema Livorno

  • The Space Cinema Belpasso

  • The Space Cinema Sestu

  • The Space Cinema Rozzano

  • The Space Cinema Cerro Maggiore

  • The Space Cinema Vimercate

  • The Space Cinema Beinasco

  • The Space Cinema Parco De’ Medici

  • The Space Cinema Pradamano

  • The Space Cinema Parma Campus

  • The Space Cinema Napoli

  • The Space Cinema Salerno

  • The Space Cinema Montesilvano

La produzione ha precisato che sono già state pianificate diverse nuove location per la settimana successiva, segno che Generazione Fumetto potrebbe trasformarsi in un piccolo caso culturale per gli appassionati di fumetti, manga e cultura pop italiana, approdando in sempre più cinema nel corso dei prossimi mesi.

Prodotto da Valmyn di Alessandro Tiberio e co-distribuito da Trent Film e Valmyn, con la consulenza artistica di Lucca Comics & Games, Generazione Fumetto promette di essere molto più di un semplice documentario celebrativo, con l'obiettivo di offrire al pubblico un punto di accesso privilegiato per comprendere l’evoluzione del fumetto italiano, il suo impatto culturale e le sue potenzialità future.

Il risultato è un racconto pensato sia per chi vive questo mondo da anni, sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un linguaggio in grado di continuare a reinventarsi nel corso degli anni. Al centro di questo documentario ci sono gli artisti, le idee e le storie che stanno trasformando il fumetto contemporaneo, facendolo evolvere e brillare come mai prima d’ora.

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