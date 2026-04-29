Generazione Fumetto: nella clip esclusiva su BadTaste le dichiarazioni dei fumettisti italiani, da Zerocalcare a Mirka Andolfo

Pubblicazione: 29 aprile alle 14:00

Il fumetto italiano è pronto ad arrivare nei cinema di tutta Italia con un progetto che punta a raccontarlo da dentro, senza filtri. Si tratta nello specifico di Generazione Fumetto, documentario scritto e diretto da Omar Rashid, accompagnato da una clip in esclusiva pubblicata su BadTaste che mostra alcuni dei fumettisti protagonisti parlare di ciò che l'arte del fumetto rappresenta, con un discorso sentito di Roberto Recchioni, preparando il pubblico all’uscita evento nelle sale prevista per l’11, 12 e 13 maggio. Questa clip è perfetta per capire il tono dell’opera, che fotografa un momento preciso: quello in cui il fumetto, da linguaggio spesso considerato di nicchia, è diventato negli ultimi dieci anni un fenomeno sempre più centrale nella cultura contemporanea, trasformandosi in uno strumento capace di raccontare il presente e le sue contraddizioni e storture, l’identità artistica degli autori e persino la critica sociale e politica.

Il cuore del documentario è rappresentato da sette autori simbolo della nuova generazione italiana, tutti nati negli anni ’80 e accomunati da percorsi diversi ma ugualmente influenti. Tra questi spiccano. Attraverso le loro voci, il film costruisce un racconto corale che mette in luce come il fumetto sia diventato un mezzo capace di esprimere visioni personali forti e allo stesso tempo parlare a un pubblico sempre più ampio.

Un altro elemento distintivo del progetto è il modo in cui vengono raccontati gli artisti, visto che le interviste si svolgono inizialmente nelle loro case, mostrando il lato più quotidiano e umano del lavoro creativo, dagli strumenti utilizzati fino ai momenti di ideazione. Successivamente il racconto si sposta nelle fumetterie, luoghi simbolo di incontro tra autori e lettori, dove emergono con forza influenze, gusti e dialoghi con il panorama nazionale e internazionale. Ed è proprio questo doppio sguardo che consente al pubblico di capire non solo come nasce un fumetto, ma anche come questo si sviluppa attraverso il rapporto continuo tra autori e pubblico, con una perfetta simbiosi che finisce per arricchire entrambi.

È inoltre importante sottolineare che Generazione Fumetto non si limita ai protagonisti diretti, poiché il regista ha deciso di ampliare il racconto includendo fanbase, editori, curatori e professionisti del settore, offrendo in questo modo una visione completa di un’industria culturale in forte crescita. L'obiettivo del documentario è quello di mettere in risalto un sistema crescita, capace di aumentare ogni anno la propria influenza e di affermarsi come uno dei linguaggi più efficaci per interpretare la realtà contemporanea, rivolgendosi a un pubblico ampio e trasversale.

Prima dell’arrivo in sala, il documentario è stato presentato in contesti rilevanti del settore, con panel e anteprime che hanno contribuito a creare attesa attorno al progetto, tra cui. E propriorappresenta un segnale chiaro: il fumetto, ma

Prodotto da Valmyn di Alessandro Tiberio e co-distribuito da Trent Film e Valmyn, con la consulenza artistica di Lucca Comics & Games, il documentario si propone come un punto di accesso privilegiato per comprendere l’evoluzione del fumetto italiano, il suo impatto e le sue potenzialità future. È in sintesi un racconto pensato sia per chi conosce già questo mondo, sia per chi vuole scoprirlo per la prima volta, mettendo al centro le storie e gli artisti che lo stanno plasmando in questi anni, facendolo evolvere e brillare come mai prima d'ora.