George Clooney risponde alle critiche di Donald Trump: "Tornerò a lavorare per la tv se lo farà anche lui!"

Pubblicazione: 20 settembre alle 17:25

George Clooney ha risposto alle critiche di Donald Trump che lo aveva definito un "finto attore cinematografico" commentando un intervento, pubblicato sul The New York Times, in cui la star di Hollywood chiedeva a Joe Biden di rinunciare alla corsa alla Casa Bianca.

Cosa sa Clooney su qualsiasi argomento? Clooney dovrebbe starsene fuori dalla politica e tornare in televisione! Il cinema non ha mai funzionato per lui!

Trump aveva aggiunto che Clooney non si era nemmeno mai avvicinato al realizzare un film grandioso, sottolineando:

Mentre era ospite del talk show di Jimmy Kimmel, George ha quindi risposto dichiarando senza mezzi termini:

Tornerò in tv se lo farà anche lui. Quello è uno scambio che farei.

Clooney aveva fatto pubblicare il suo intervento sul quotidiano dopo il primo dibattito di Biden contro Donald Trump e aveva sostenuto che il presidente non fosse più, a causa dell'età, in grado di rappresentare un avversario valido per il miliardario e che c'era bisogno di un cambiamento tra le fila dei democratici per provare a vincere le elezioni presidenziali.