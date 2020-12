Uno degli aspetti da sempre più criticati delladi, sono i dialoghi talvolta stucchevoli cheha messo in bocca ai personaggi che popolano i tre film. In primis quelli dei momenti romantici fra Anakin Skywalker e Padmé Amidala. Grazie al nuovo libro di Paul Duncan, The Star Wars Archives: 1999 – 2005, e allo stralcio pubblicato online da Cinemablend , possiamo leggere come George Lucas abbia giustificato allo scrittore la presenza di battute non propriamente memorabili. Con particolòare riferimento proprio a

Nell’estratto leggiamo:

È presentato tutto in maniera molto onesta, non sono dialoghi ironici o sagaci, ed è giocato così sino in fondo. Ed è molto coerente, non solo con i film, ma con lo stile stesso di Star Wars. Uno stile che la maggior parte delle persone non capisce. Non capiscono che il motivo sottostante è analogo a quello di un western degli anni trenta o a un matinee seriale del sabato. Si ricollega a quel romantico periodo in cui si facevano i film d’avventura. E questo film è anche più un melodramma degli altri.

