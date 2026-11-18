Pubblicazione: 18 novembre alle 12:07

Gerry Scotti torna a far parlare di sé nell’access prime time di Canale 5 con una stoccata destinata a far discutere gli appassionati di televisione. Durante la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda martedì 17 novembre 2026, il conduttore ha aperto la serata con un elogio alla sua band in studio che molti hanno letto come una chiara frecciatina indiretta verso Rai 1 e, in particolare, verso Stefano De Martino, futuro direttore artistico del Festival di Sanremo nonché suo diretto rivale nella sfida quotidiana degli ascolti con Affari Tuoi.

Entrando in studio sulle note suonate dai musicisti residenti, Scotti ha voluto sottolineare un dettaglio tecnico che rende il game show di Mediaset unico nel panorama televisivo attuale: "Tutta la musica che sentite a La Ruota è eseguita dal vivo. Nessun altro programma fa così, nemmeno Sanremo". Una dichiarazione pronunciata con il consueto sorriso sornione, ma che pesa come un macigno nel contesto della rivalità a distanza tra il

Non è un mistero che Gerry Scotti, forte dei suoi esordi radiofonici, abbia sempre preteso la presenza di musicisti veri nei suoi programmi, proprio come accadeva ai tempi d’oro di Passaparola. Tuttavia, il riferimento esplicito alla kermesse dell'Ariston suona inevitabilmente come una punzecchiatura verso De Martino, già al lavoro sull'edizione del Festival e costantemente impegnato nel testa a testa serale contro il game show di Canale 5. Se ad Affari Tuoi le basi musicali e gli stacchetti sono affidati alla regia, Scotti rivendica con orgoglio l’artigianalità e l’energia della musica suonata sul momento.

Archiviato il momento musicale, la puntata de La Ruota della Fortuna ha regalato il solito mix di leggerezza e colpi di scena, affiancato dalla presenza immancabile di Samira Lui. A difendere il titolo c’era Giacomo, campione in carica dopo la vincita da 38.200 euro della sera precedente, sfidato dall’insegnante di inglese Paola, originaria di San Giorgio del Sannio, e dal responsabile informatico Luca.

Non è mancato un piccolo scivolone dello stesso Scotti durante la manche Il regno degli animali: il conduttore si è lasciato sfuggire involontariamente, rimediando subito e sottolineando la trasparenza del gioco. A spuntarla, al termine di una gara combattuta tra il Jackpot e la manche Express, è stata proprio Paola.

Dopo aver brillato sul tabellone musicale dedicato a No Woman, No Cry di Bob Marley, la concorrente campana ha conquistato il titolo di nuova campionessa portando a casa 23.800 euro, ai quali si sono aggiunti altri 100 euro vinti nel finale a La Ruota delle Meraviglie tra la commozione del marito Raffaele. Una serata ricca di ritmo che conferma la centralità del format di Canale 5 e la verve polemica, sempre elegante, del suo padrone di casa.