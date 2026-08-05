Gerry Scotti si racconta senza filtri: la nipote, il Covid e il ritmo della Ruota della Fortuna che cambia tutto

Pubblicazione: 05 agosto alle 10:35

Dietro il sorriso rassicurante che ogni sera accompagna milioni di telespettatori c'è un uomo che ha imparato a dare un peso diverso al tempo. Gerry Scotti continua a vivere una stagione professionale straordinaria grazie al successo de La Ruota della Fortuna, ma oggi le priorità sono cambiate. Se il pubblico lo identifica con uno dei volti più amati della televisione italiana, il conduttore racconta in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, una quotidianità scandita soprattutto dagli affetti e da una promessa che non intende infrangere.

, arrivando anche a tre puntate al giorno. Un lavoro intenso che richiede concentrazione e organizzazione, ma che ha un limite invalicabile: alle 16 deve lasciare gli studi televisivi. Il motivo non riguarda impegni professionali, bensì uno dei momenti più importanti della sua giornata, andare a prendere la nipote. Un appuntamento che considera irrinunciabile e che rappresenta il simbolo di un nuovo equilibrio tra carriera e vita privata. La famiglia, infatti, occupa oggi uno spazio centrale nella vita del presentatore.

Dopo decenni trascorsi davanti alle telecamere, Gerry Scotti sembra aver trovato nella dimensione privata quella serenità che il successo professionale, da solo, non può garantire. La nipote è diventata il punto di riferimento attorno al quale ruotano molte delle sue giornate, un ruolo che lui stesso vive con entusiasmo e naturalezza. Ma nelle sue parole emerge anche il ricordo di uno dei periodi più difficili della sua esistenza: la malattia causata dal Covid.

Il conduttore non nasconde quanto abbia temuto per la propria vita, raccontando di essere arrivato a un passo dalla terapia intensiva. Una paura autentica, che ancora oggi ricorda con lucidità e che gli ha lasciato una nuova consapevolezza del valore del tempo e delle persone care. Quell'esperienza ha cambiato profondamente il suo modo di guardare al futuro. Se prima il lavoro rappresentava il centro della sua quotidianità, oggi il successo televisivo convive con il desiderio di non perdere nemmeno un momento della crescita della nipote.

È una scelta che racconta molto dell'uomo dietro il personaggio televisivo e che contribuisce a rafforzare il legame con un pubblico che, negli anni, ha imparato ad apprezzarne autenticità e spontaneità. Nonostante una carriera lunga quasi mezzo secolo, Gerry Scotti continua a essere uno dei protagonisti assoluti della televisione italiana.ma è il lato più personale del suo racconto a colpire maggiormente.

Perché dietro gli ascolti record e le registrazioni a ritmo serrato c'è un uomo che, dopo aver sfiorato il peggio, ha deciso di mettere gli affetti davanti a tutto. E forse è proprio questa umanità, insieme alla capacità di emozionarsi senza filtri, a renderlo ancora oggi uno dei volti più amati del piccolo schermo.