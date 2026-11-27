Pubblicazione: 27 novembre alle 08:30

Bastano pochi secondi di diretta televisiva per trasformare un gesto assolutamente innocente in un caso internazionale. Lo sa bene Karmele Marchante, concorrente ottantenne del Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello, che durante la puntata di mercoledì 25 novembre 2026 si è resa protagonista di un involontario siparietto comico. La giornalista ha avvicinato un piccolo sacchetto di plastica al viso, provocando una reazione decisamente eloquente nel conduttore Jorge Javier Vázquez. Il filmato ha rapidamente superato i confini della Spagna, diventando virale anche in Italia.

Tutto è accaduto mentre i concorrenti erano riunitiper il. La regia ha inquadrato Karmele Marchante, che indossava un vistoso turbante viola, proprio nel momento in cui stava portando. La particolare angolazione delle telecamere ha però reso, tanto da indurre il presentatore a pensare che la concorrente stesse facendo qualcosa di inappropriato.

A rendere irresistibile il filmato è stata soprattutto la reazione di Jorge Javier Vázquez. Il conduttore è rimasto per qualche istante senza parole, osservando incredulo quello che stava accadendo all'interno della Casa. Anche gli altri concorrenti sono apparsi disorientati, mentre dal pubblico in studio sono partiti alcuni timidi applausi. Il presentatore ha quindi deciso di intervenire per comprendere meglio la situazione, facendo presente alla giornalista che il suo comportamento era apparso piuttosto sospetto.

🔴 Karmele Marchante es pillada en directo cogiendo fuerzas para la gala de GH VIP https://t.co/5Vrii4HFZ2 — Ganar y Más (@ganarymas) November 26, 2026

La spiegazione della diretta interessata ha però fatto immediatamente rientrare l'allarme e, contrariamente a quanto il gesto avrebbe potuto suggerire, all'interno del sacchetto c'era semplicemente una caramella. Marchante non stava quindi facendo nulla di vietato dal regolamento del reality, né il suo comportamento ha comportato provvedimenti disciplinari da parte della produzione. La trasmissione è proseguita regolarmente, ma ormai il danno, almeno dal punto di vista comico, era fatto.

La sequenza, che segue le vicende dei principali reality show spagnoli,. A divertire il pubblico è stato proprio il contrasto tra la naturalezza con cuie l'espressione incredula del conduttore, ignaro di ciò che contenesse realmente la bustina. Per chi non segue abitualmente la televisione spagnola,potrebbe essere un volto poco familiare. Nel suo Paese, tuttavia, la giornalista è una vera veterana del piccolo schermo, con

Nata a Tortosa, in Catalogna, ha lavorato per la televisione pubblica spagnola prima di conquistare una grande popolarità attraverso programmi di cronaca rosa e intrattenimento come Tómbola e Sálvame. La partecipazione al Gran Hermano Vip non rappresenta neppure il suo primo incontro con il mondo dei reality. Nel 2008 aveva preso parte a Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi, mentre nel 2013 era stata tra i concorrenti di Campamento de verano.

A ottant'anni, Marchante è tornata a confrontarsi con le telecamere di un reality show, riuscendo a conquistare l'attenzione del pubblico internazionale nel modo probabilmente più inaspettato: mangiando una caramella. Curiosamente, mentre la televisione spagnola continua a regalare momenti diventati virali anche in Italia, anche la versione italiana del Grande Fratello Vip ha regalato negli ultimi giorni momenti destinati a far discutere il pubblico. Basti pensare alla telefonata in diretta di Veronica Peparini ad Andreas Müller, durante la quale la coreografa è intervenuta per rassicurare il compagno, turbato dalle polemiche nate intorno alla sua amicizia con Marina La Rosa.