GF spagnolo, porta un sacchetto alla bocca in diretta e il conduttore fraintende: il video è virale in Italia
Un gesto durante la diretta del Grande Fratello spagnolo provoca un equivoco con il conduttore: il filmato conquista anche il pubblico italiano.
Bastano pochi secondi di diretta televisiva per trasformare un gesto assolutamente innocente in un caso internazionale. Lo sa bene Karmele Marchante, concorrente ottantenne del Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello, che durante la puntata di mercoledì 25 novembre 2026 si è resa protagonista di un involontario siparietto comico. La giornalista ha avvicinato un piccolo sacchetto di plastica al viso, provocando una reazione decisamente eloquente nel conduttore Jorge Javier Vázquez. Il filmato ha rapidamente superato i confini della Spagna, diventando virale anche in Italia.
A rendere irresistibile il filmato è stata soprattutto la reazione di Jorge Javier Vázquez. Il conduttore è rimasto per qualche istante senza parole, osservando incredulo quello che stava accadendo all'interno della Casa. Anche gli altri concorrenti sono apparsi disorientati, mentre dal pubblico in studio sono partiti alcuni timidi applausi. Il presentatore ha quindi deciso di intervenire per comprendere meglio la situazione, facendo presente alla giornalista che il suo comportamento era apparso piuttosto sospetto.
La spiegazione della diretta interessata ha però fatto immediatamente rientrare l'allarme e, contrariamente a quanto il gesto avrebbe potuto suggerire, all'interno del sacchetto c'era semplicemente una caramella. Marchante non stava quindi facendo nulla di vietato dal regolamento del reality, né il suo comportamento ha comportato provvedimenti disciplinari da parte della produzione. La trasmissione è proseguita regolarmente, ma ormai il danno, almeno dal punto di vista comico, era fatto.
Nata a Tortosa, in Catalogna, ha lavorato per la televisione pubblica spagnola prima di conquistare una grande popolarità attraverso programmi di cronaca rosa e intrattenimento come Tómbola e Sálvame. La partecipazione al Gran Hermano Vip non rappresenta neppure il suo primo incontro con il mondo dei reality. Nel 2008 aveva preso parte a Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi, mentre nel 2013 era stata tra i concorrenti di Campamento de verano.
A ottant'anni, Marchante è tornata a confrontarsi con le telecamere di un reality show, riuscendo a conquistare l'attenzione del pubblico internazionale nel modo probabilmente più inaspettato: mangiando una caramella. Curiosamente, mentre la televisione spagnola continua a regalare momenti diventati virali anche in Italia, anche la versione italiana del Grande Fratello Vip ha regalato negli ultimi giorni momenti destinati a far discutere il pubblico. Basti pensare alla telefonata in diretta di Veronica Peparini ad Andreas Müller, durante la quale la coreografa è intervenuta per rassicurare il compagno, turbato dalle polemiche nate intorno alla sua amicizia con Marina La Rosa.