GF Vip 2026, chi è già in nomination e la frecciata di Ilary Blasi a Totti: tutto quello che è successo nella Casa

Pubblicazione: 18 settembre alle 11:29

La porta rossa si è riaperta. Giovedì 17 settembre 2026 il Grande Fratello Vip è tornato su Canale 5 con una nuova edizione e con una formazione rinnovata, affidando ancora una volta a Ilary Blasi il compito di accompagnare il pubblico dentro le dinamiche della Casa. Al suo fianco, confermate nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La prima puntata è stata soprattutto quella delle presentazioni e dei nuovi ingressi, ma il gioco è entrato immediatamente nel vivo. E il momento più atteso, come sempre, è arrivato sul finale: quello delle, che hanno già individuato quattro concorrenti destinati a confrontarsi con il giudizio del pubblico.

I primi nomi a finire nel mirino sono Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Moreno Morello. La particolarità, però, è che questa prima tornata di nomination segue un meccanismo tutt'altro che tradizionale.

A inaugurare la procedura sono stati i quattro concorrenti protagonisti dell'Open House, ovvero Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Entrati nella Casa già il 15 settembre, avevano avuto il compito di affrontare una prima prova per conquistare il budget settimanale. In diretta hanno poi dovuto indicare apertamente chi avrebbero voluto mandare al televoto. Il risultato è stato netto: Carmen Di Pietro ha raccolto tre preferenze su quattro, diventando così la prima nominata ufficiale della nuova edizione. Una scelta che ha immediatamente acceso il gioco, considerando anche il carattere della concorrente e la lunga esperienza televisiva alle spalle.

Il secondo nome è arrivato attraverso un meccanismo diverso. A contendersi il destino al televoto sono stati, reduci da una particolare prova legata alla zip line. I tre concorrenti sono stati chiamati nella stanza della Nuvola e hanno dovuto affidarsi al caso per determinare chi avrebbe avuto il potere di scegliere il secondo nominato. La casella rossa è toccata a, che si è trovata davanti a una decisione tutt'altro che semplice: indicare Federica oppure Giacomo.

La scelta è caduta su Federica Morello, che ha quindi raggiunto Carmen Di Pietro al televoto. A quel punto il meccanismo ha coinvolto gli altri Vip presenti nella Casa. Tra votazioni palesi e segrete, sono emersi altri due nomi: Giancarlo Danto e Moreno Morello. Il quartetto destinato al primo televoto è dunque completo: Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Moreno Morello. Mediaset ha confermato ufficialmente l'esito delle nomination al termine della puntata.

Ma proprio qui arriva il dettaglio destinato a cambiare la prospettiva dei quattro concorrenti: la prima nomination del Grande Fratello Vip 2026 non porterà infatti immediatamente all'eliminazione di uno dei quattro concorrenti. Il pubblico sarà chiamato a esprimere la propria preferenza e i due Vip più votati conquisteranno l'immunità, mettendosi al riparo dal prossimo televoto. I concorrenti, però, non conoscono ancora questo particolare. Per loro, dunque, essere finiti in nomination può sembrare il primo vero pericolo della stagione. In realtà il voto potrebbe trasformarsi in un vantaggio strategico importantissimo.

La partita, quindi, è appena cominciata. E già nella seconda puntata, prevista per, la Casa accoglierà altri cinque concorrenti:

A fare da cornice alle prime nomination c'è stato anche il ritorno di Ilary Blasi, che ha inaugurato la nuova avventura televisiva pochi giorni dopo il matrimonio con Bastian Muller. La conduttrice ha scelto un look total white, richiamando inevitabilmente l'atmosfera delle sue recenti nozze, e ha affrontato con ironia anche i cambiamenti della sua vita sentimentale: "Vi ho salutato che ero sposata – ha detto Ilary Blasi –. Poi ho divorziato e mi sono anche risposata".

Non sono mancate, poi, le battute sul suo passato con Francesco Totti, soprattutto dopo il post pubblicato dall'ex capitano della Roma per celebrare i primi cinque anni d'amore con Noemi Bocchi. Una ricorrenza che ha fatto discutere perché, stando alle dichiarazioni rilasciate in passato da Totti, la relazione con Noemi sarebbe iniziata dopo Capodanno, e non nel settembre precedente. Un dettaglio che non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli, che ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina alla conduttrice: "Ci conosciamo da sei mesi. Dunque sono sei mesi di noi". Ilary è scoppiata a ridere, lasciando intendere di aver perfettamente colto il riferimento. Un debutto, dunque, in cui il gossip legato alla vita privata della conduttrice si è intrecciato inevitabilmente con quello del reality, senza però rubare la scena al vero protagonista della serata: il gioco.