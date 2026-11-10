GF Vip 9, Andreas Müller e Megan ai ferri corti: scintille e accuse in studio

Pubblicazione: 10 novembre alle 15:15

Il clima all'interno e all'esterno della Casa del Grande Fratello Vip 9 si fa ogni giorno più rovente. Nel corso dell'ultima imperdibile puntata del reality show di Canale 5, a catalizzare l'attenzione del pubblico e a infiammare lo studio non sono state solo le classiche dinamiche di convivenza, ma un accesissimo faccia a faccia che ha visto protagonisti Andreas Müller e Megan. La tensione tra i due concorrenti covava da tempo, ma è esplosa in diretta televisiva tra accuse reciproche, frecciate al veleno e toni decisamente sopra le righe.

Il diverbio è nato da incomprensioni legate alle dinamiche di gruppo e a presunti atteggiamenti incoerenti assunti all'interno del loft di Cinecittà. Nessuno dei due ha voluto fare un passo indietro:La mia vita privata rimane tale a meno che non decida io di parlarne". Megan ha replicato colpo su colpo, rinfacciandogli strategie di gioco e uscite infelici.

Un botta e risposta serrato che ha spiazzato il resto della Casa e tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori, dividendo immediatamente il popolo del web tra chi sostiene le ragioni del ballerino e chi parteggia per Megan. A rincarare la dose ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che non ha di certo usato mezzi termini per analizzare lo scontro. Con la sua consueta ironia tagliente e la capacità di smascherare le dinamiche dei Vipponi, ha puntato il dito contro l'ex volto di Amici:

"Però ci fatturi pure con la tua vita privata e ci fai gli adv. La rabbia che hai sembra celi qualcosa di irrisolto dentro di te. " Ha poi aggiunto: "Ho provato a cercare un motivo per cui ce l'hai con Megan, il problema è che tu vedi in questa ragazza una leggerezza che tu non hai dentro di te. Forse sei solo pesante, Andreas. Non c'è mai stato uno scontro, sembra che tu sia partito da casa con questa cosa. Megan piace a tutti là dentro".

Un giudizio senza appello che ha ulteriormente scompaginato gli equilibri della Casa. Diversamente Cesara Buonamici ha criticato Megan e ha sottolineato come sue alcune affermazioni sono apparse fuori luogo: "Non capisco perché Megan abbia tirato in ballo la famiglia e la moglie. Non mi è piaciuto per niente, quello si che è stato un commento frivolo che non c’entrava niente".