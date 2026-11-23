Pubblicazione: 23 novembre alle 10:55

Dopo 67 giorni di convivenza forzata, il Grande Fratello Vip 9 giunge al giro di boa decisivo con l'attesa semifinale in onda questa sera, lunedì 23 novembre. Ad un soffio dalla finalissima prevista per lunedì 30 novembre, uno tra Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi dovrà abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia. Negli ultimi giorni il clima tra i concorrenti è diventato incandescente e i pronostici interni sembrano puntare quasi all'unanimità verso un unico nome: quello di Piera. La stessa gieffina, visibilmente provata dalla tensione pre-puntata, ha confessato ad alcuni coinquilini di temere fortemente l'eliminazione. Tuttavia, i dati che arrivano dal web raccontano una storia decisamente più complessa e ricca di colpi di scena.

Analizzando le rilevazioni pubblicate sui principali siti e forum. In questi spazi, a dominare le preferenze del pubblico è Federica Morello, che raccoglie tra il 58% e il 63% dei consensi, blindando di fatto la sua permanenza in gioco. Alle sue spalle si posiziona Alessandro Varsi, staccato ma solido con una forbice compresa tra il 25% e il 26%, mentre Piera Meloni chiude la classifica con appena il, risultando la candidata numero uno all'uscita.

La situazione si ribalta però clamorosamente se si sposta l'attenzione sui social network, e in particolare su X (ex Twitter), dove i fandom più attivi del programma si mobilitano in massa. Su questa piattaforma, infatti, è proprio Piera Meloni a balzare in testa con circa il 44-45% delle preferenze, superando di misura Federica Morello, ferma poco sopra il 43%. A pagare il prezzo di questo testa a testa sarebbe Alessandro Varsi, relegato all'ultimo posto con un risicato 10-12%. A pesare sull'esito finale potrebbe essere il bacino di voti di Alessandro Roncaccia: considerato l'enorme supporto dimostrato dai suoi fan nelle precedenti sfide, è molto probabile che il suo pubblico stia convogliando le preferenze verso Piera, sua amica speciale all'interno del bunker di Cinecittà, mettendola così al riparo dal rischio eliminazione a discapito di Varsi.

La ventesima puntata del GF Vip 9 potrebbe inoltre riservare un'ulteriore doccia fredda per gli inquilini. Attualmente in gara restano otto concorrenti: con l'uscita del primo eliminato il gruppo scenderà a sette, ma per comporre la rosa tradizionale dei sei finalisti la produzione potrebbe optare per un televoto flash a eliminazione diretta nel corso della serata.

L'attuale sfida a tre nasce dalle tensioni esplose durante le ultime nomination palesi nella mystery room. Forte del titolo di preferita al televoto flash delladirettamente in sfida Piera Meloni, inaugurando di fatto la catena di voti. Successivamente, Federica ha attirato su di sé la quasi totalità delle nomination del gruppo:hanno tutti fatto il suo nome, accusandola a vario titolo di scarso feeling o di adottare una strategia vittimistica per impietosire i telespettatori.

Dal canto loro, la stessa Federica, Andreas Muller e Giulia Provvedi hanno indirizzato i loro voti verso Varsi, ritenuto troppo poco esposto nelle dinamiche della Casa. Non resta che attendere il verdetto ufficiale della diretta per scoprire chi staccherà il pass per la finale.