GF Vip, bufera su Piera e Roncaccia: volano due aerei contro la coppia e spunta l'ombra dell'ex "Pres"

Pubblicazione: 04 novembre alle 12:57

Il clima all’interno della Casa del Grande Fratello Vip continua a scaldarsi e, questa volta, l'innesco non è arrivato da una discussione in salotto, ma direttamente dai cieli di Roma. Da settimane la coppia formata da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia è al centro dell'attenzione (e di importanti raccolte fondi da parte dei fan), ma le ultime uscite aeree hanno riservato una svolta decisamente amara per i due gieffini. Sulla Casa sono infatti volati due striscioni polemici che hanno spezzato l'armonia della coppia, sollevando dubbi, sospetti e momenti di forte tensione.

A fare da apripista è stato un messaggio inatteso notato per prime da Valeria Marini, Marina La Rosa, Megan Ria e dalle altre concorrenti in giardino: “Pres, l'Italia è con te, #fan”. La dedica ha inizialmente spiazzato gli inquilini, ma a fare chiarezza ci ha pensato proprio Piera Meloni, rivelando che. La 23enne non ha nascosto l'irritazione per l'accaduto, spingendosi a ipotizzare che sia stato lo stesso ex a pagarsi l'aereo per visibilità: “O se l'è fatto da solo... Ma poi hashtag fan che cavolo vuol dire?”.

Mentre Giancarlo Danto ha sottolineato l'anomalia di uno striscione destinato a una persona esterna al reality, Marina La Rosa ha cercato di riportare la calma, invitando i compagni a non muovere accuse maligne e ipotizzando che l'aereo sia stato finanziato dai follower di Gian Marco per mandare un segnale chiaro alla coppia. Non c'è stato neanche il tempo di smaltire la rabbia per il primo striscione che nei cieli sopra Cinecittà è spuntato il secondo aereo, diretto in modo ancora più esplicito alla dinamica tra i due gieffini: “P, solo un capriccio per il riccio”.

Il messaggio ha scatenato un'immediata reazione in Alessandro Roncaccia, che ha interpretato le parole dei fan come un attacco diretto alla trasparenza delle sue intenzioni: “Stanno dicendo che tu per me non sei una cosa seria, che sei soltanto un capriccio”. Piera ha però fornito una lettura diversa, ipotizzando che la frecciatina fosse rivolta a lei e imputando l'iniziativa all'azione dei suoi "hater".

Sebbene la storia tra Piera e Alessandro stia dividendo l'opinione pubblica dentro e fuori la Casa, l'episodio degli aerei "contro" ha riacceso l. Tra dubbi di strategie, raccolte fondi sospette ed ex fidanzati tirati in ballo dall'esterno, la spaccatura tra Piera e Roncaccia rischia di diventare uno dei temi caldi dei prossimi appuntamenti in prima serata.