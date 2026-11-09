GF Vip, Carlotta Cocina sbotta contro Megan e Varsi: "Coppia finta da disperati"

Pubblicazione: 09 novembre alle 13:03

Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente, e non solo per le dinamiche legate alle imminenti battute finali del reality show. Nelle ultime ore, a catturare l'attenzione del pubblico e del web sono stati Alessandro Varsi e Megan Ria, protagonisti di un'intesa che è rapidamente esplosa in una passione travolgente. Tra sguardi complici, momenti intimi e baci inequivocabili, la nuova coppia ha iniziato a fare sul serio, dividendo radicalmente l'opinione dei telespettatori.

Carlotta contro Varsi e Megan 💥 #GFVIP https://t.co/902hzhwP2G — Patty ミ☆ (@PattyCastiello) November 8, 2026

Se da un lato c'è chi tifa per questo nuovo amore nato sotto i riflettori, dall'altro non sono mancate le polemiche. Molti utenti e fan del programma hanno iniziato a nutrire forti dubbi sulla sincerità dei due gieffini, ipotizzando che l'avvicinamento sia una mossa strategica mirata a guadagnare consensi e conquistare un posto in finale. A rincarare la dose e a scatenare il caos mediatico ci ha pensato però una

L'ex fidanzata di Alessandro Varsi, nota al pubblico anche per i suoi trascorsi televisivi, non ha per nulla gradito le immagini romantiche trasmesse in tv e ha deciso di commentare la vicenda senza filtri attraverso i suoi canali social. La reazione di Carlotta è stata a dir poco tagliente ed è diventata subito virale tra le pagine di gossip. Senza usare mezzi termini, la Cocina ha affondato il colpo contro l'ex compagno e la ballerina, pubblicando un commento infuocato che recita: "Immagina qualcuno che mangia oro e finisce per fingere di mangiare merda"*, aggiungendo poi accuse pesanti sulla natura del legame: "Per salvarsi entrambi, perché sennò non vanno in finale, allora fanno la finta coppia da disperati".

Parole durissime che hanno immediatamente acceso il dibattito sui social network, dividendo ulteriormente il fandom tra chi sostiene le ragioni di Carlotta e chi la accusa di voler sfruttare la visibilità del programma per far parlare di sé. Nel frattempo, dentro la casa, Varsi e Megan sembrano voler proseguire dritti per la loro strada, ignorando le provocazioni esterne. Riusciranno i due concorrenti a replicare alle accuse o ci sarà un confronto diretto in puntata? Una cosa è certa: il triangolo (anche se a distanza) continua a regalare grandi colpi di scena.