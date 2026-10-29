GF Vip, Carmen Di Pietro sbotta e spara a zero: "Non li sopporto più!" È scontro totale nella Casa

Pubblicazione: 29 ottobre alle 12:34

La convivenza all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente e a far saltare i nervi, questa volta, ci ha pensato una delle protagoniste più amate e discusse del reality: Carmen Di Pietro. Sfinita dalle dinamiche e dalle tensioni quotidiane, la concorrente si è lasciata andare a uno sfogo durissimo contro i compagni d'avventura, confessando senza troppi filtri tutto il suo malcontento. L'episodio si è consumato durante un momento di apparente relax e confronto nel giardino della Casa, dove Carmen si è ritrovata a confidarsi con due compagni fidati: Valeria Marini e Alex Belli.

È stato proprio durante questa conversazione a tre che la showgirl ha pronunciato parole inequivocabili: "Non li sopporto più!". Al centro della sua rabbia ci sono ledi diversi inquilini. Secondo la Di Pietro, infatti, all'interno del gruppo ci sarebbe un'incessante caccia ai riflettori, con concorrenti pronti a mettersi in mostra o a inserirsi in qualsiasi discussione anche quando non ce n'è la minima necessità.

Nel mirino di Carmen sembrerebbero esserci finiti in particolare i più giovani della Casa, sebbene la showgirl non sia nuova a scontri con volti di peso del programma: dai passati attriti con Marina La Rosa e Daniele Santoianni, fino ai continui (ma esilaranti) mostrati nei confronti della stessa Valeria Marini, con la quale riesce comunque sempre a fare pace e ritrovare la solita intesa. A rendere l'atmosfera ancora più tesa non sono soltanto le simpatie (o antipatie) personali, ma un grande classico di ogni edizione del Grande Fratello: la gestione del cibo.

Durante il serrato botta e risposta tra Carmen, Valeria e Alex, è emerso chiaramente quanto il tema della spesa settimanale e dell'alimentazione stia diventando un'ossessione per l'intera Casa. Tra cibi razionati, porzioni contate e la costante paura di rimanere a secco prima del successivo budget, i nervi sono a fior di pelle. L'accumularsi di problemi pratici e frustrazioni legate alla fame, unito alle personalità ingombranti e alla competizione interna, sta creando una miscela a dir poco esplosiva.