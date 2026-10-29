GF Vip, Carmen Di Pietro sbotta e spara a zero: "Non li sopporto più!" È scontro totale nella Casa
Carmen Di Pietro non ci sta più e affonda i compagni al Grande Fratello Vip: tra ricerca di visibilità e liti sulla spesa, la tensione è alle stelle.
La convivenza all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente e a far saltare i nervi, questa volta, ci ha pensato una delle protagoniste più amate e discusse del reality: Carmen Di Pietro. Sfinita dalle dinamiche e dalle tensioni quotidiane, la concorrente si è lasciata andare a uno sfogo durissimo contro i compagni d'avventura, confessando senza troppi filtri tutto il suo malcontento. L'episodio si è consumato durante un momento di apparente relax e confronto nel giardino della Casa, dove Carmen si è ritrovata a confidarsi con due compagni fidati: Valeria Marini e Alex Belli.
Nel mirino di Carmen sembrerebbero esserci finiti in particolare i più giovani della Casa, sebbene la showgirl non sia nuova a scontri con volti di peso del programma: dai passati attriti con Marina La Rosa e Daniele Santoianni, fino ai continui (ma esilaranti) mostrati nei confronti della stessa Valeria Marini, con la quale riesce comunque sempre a fare pace e ritrovare la solita intesa. A rendere l'atmosfera ancora più tesa non sono soltanto le simpatie (o antipatie) personali, ma un grande classico di ogni edizione del Grande Fratello: la gestione del cibo.
Durante il serrato botta e risposta tra Carmen, Valeria e Alex, è emerso chiaramente quanto il tema della spesa settimanale e dell'alimentazione stia diventando un'ossessione per l'intera Casa. Tra cibi razionati, porzioni contate e la costante paura di rimanere a secco prima del successivo budget, i nervi sono a fior di pelle. L'accumularsi di problemi pratici e frustrazioni legate alla fame, unito alle personalità ingombranti e alla competizione interna, sta creando una miscela a dir poco esplosiva.