GF Vip, Cesara Buonamici travolta dalle polemiche social: quella frase infelice sul bullismo fa discutere

Pubblicazione: 13 novembre alle 13:05

Il clima all’interno della casa più spiata d’Italia si fa sempre più rovente, ma questa volta a finire nell’occhio del ciclone non sono i concorrenti, bensì un volto cardine del parterre di opinioniste. Durante una cena evento organizzata al GF Bistrot, una battuta pronunciata da Cesara Buonamici ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico sui social network, dividendo profondamente il pubblico e spingendo migliaia di utenti a invocare provvedimenti drastici.

Tutto è iniziato nel corso della serata, quando la tensione è salita improvvisamente a causa di un. Nel pieno della discussione, avvicinandosi al tavolo delle opinioniste, Belli ha etichettato Roncaccia con l'espressione "bello addormentato". La situazione ha spinto Selvaggia Lucarelli a intervenire tempestivamente per stigmatizzare la piega presa dallo scambio, ammonendo i presenti con un chiaro richiamo: "Ragazzi basta, si sta facendo del bullismo nei confronti di Roncaccia".

È a quel punto che la reazione di Cesara Buonamici ha finito per infiammare irrimediabilmente la polemica. La giornalista ha infatti commentato la dinamica con parole che in pochissimi minuti hanno fatto il giro del web, venendo interpretate da gran parte del pubblico televisivo come una svalutazione o addirittura un'istigazione a un comportamento scorretto, in un contesto delicato come quello del bullismo televisivo.

La reazione della community digitale non si è fatta attendere. Su X e sulle altre piattaforme, l'indignazione è montata rapidamente, trasformando il caso in un trend nazionale. Molti spettatori hanno puntato severamente il dito contro la responsabilità di chi ricopre un ruolo di primo piano in un programma seguito da milioni di telespettatori, inclusi molti giovanissimi. Tra i messaggi più condivisi e duri spuntano appelli espliciti e senza filtri indirizzati ai vertici del reality: "Non è ironico istigare al bullismo. Bisogna stare attenti alle parole. Lasciate a casa Cesara Buonamici".

Non sono mancati, tuttavia, pareri contrapposti e profonde riflessioni sul cortocircuito generato dalla rete stessa. Diversi utenti hanno infatti evidenziato il paradosso di un web che, per condannare presunti atteggiamenti di intolleranza o uscite infelici, finisce a sua volta per scatenare una vera e propria gognaUn meccanismo tossico che rischia di amplificare esponenzialmente ogni minima scintilla.

Mentre la produzione del reality show valuta attentamente come gestire la situazione in vista della prossima puntata in diretta, la posizione di Cesara Buonamici appare inevitabilmente al centro dell'attenzione mediatica. Riuscirà l'opinionista a fare chiarezza o il programma dovrà intervenire per placare gli animi? Una cosa è certa: la sensibilità attorno al rispetto reciproco dentro e fuori la Casa resta un tema caldissimo.