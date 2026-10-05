GF Vip colpo di scena: Marina La Rosa e Alex Belli passano da acerrimi rivali a sfiorare il bacio
Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Marina La Rosa e Alex Belli mettono da parte le tensioni, recitano una soap romantica e sfiorano il bacio.
Il clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip continua a regalare dinamiche imprevedibili, accese rivalità e clamorosi ribaltoni emotivi. Al centro dell'attenzione mediatica e delle discussioni del web ci sono ora Marina La Rosa e Alex Belli, protagonisti di un inaspettato avvicinamento che ha subito fatto il giro dei social network, catturando l'attenzione degli appassionati.
Tutto è accaduto nella cucina della Casa più spiata d'Italia. Davanti a Giulia Provvedi, che si è prestata a fare da operatrice improvvisata fingendo di reggere una telecamera, Alex Belli e Marina La Rosa si sono calati totalmente nei panni di due amanti tormentati.
Tra sguardi intensi, battute cariche di pathos e dialoghi tipici dei melodrammi televisivi, la tensione tra i due si è fatta via via più palpabile. Il momento clou è arrivato quando i concorrenti si sono avvicinati pericolosamente viso a viso, sfiorandosi a un passo da un vero bacio che avrebbe dell'incredibile, considerando i trascorsi recenti. Una performance teatrale e ironica che ha lasciato a bocca aperta gli altri inquilini, tra cui Guendalina Tavassi, rimasta incredula di fronte alla scena.
Se da un lato la complicità mostrata durante la performance ha divertito i fan, dall'altro resta il dubbio se si tratti di una tregua strategica o di una tregua destinata a svanire non appena si spensero i riflettori della messa in scena. Quel che è certo è che Marina La Rosa e Alex Belli continuano a reggere le redini dello show, confermandosi tra i protagonisti più discussi e seguiti di questa edizione del Grande Fratello Vip.