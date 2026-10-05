GF Vip colpo di scena: Marina La Rosa e Alex Belli passano da acerrimi rivali a sfiorare il bacio

Pubblicazione: 05 ottobre alle 09:59

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip continua a regalare dinamiche imprevedibili, accese rivalità e clamorosi ribaltoni emotivi. Al centro dell'attenzione mediatica e delle discussioni del web ci sono ora Marina La Rosa e Alex Belli, protagonisti di un inaspettato avvicinamento che ha subito fatto il giro dei social network, catturando l'attenzione degli appassionati.

Dopo settimane di scontri duri, frecciatine taglienti e botta e risposta al vetriolo, con l'ex gieffina che aveva accusato l'attore di essere rimasto "ancora a Centovetrine", i due coinquilini hanno stupito tutti mettendo in scena una vera e propria soap opera romantica improvvisata.

Tutto è accaduto nella cucina della Casa più spiata d'Italia. Davanti a Giulia Provvedi, che si è prestata a fare da operatrice improvvisata fingendo di reggere una telecamera, Alex Belli e Marina La Rosa si sono calati totalmente nei panni di due amanti tormentati.

Tra sguardi intensi, battute cariche di pathos e dialoghi tipici dei melodrammi televisivi, la tensione tra i due si è fatta via via più palpabile. Il momento clou è arrivato quando i concorrenti si sono avvicinati pericolosamente viso a viso, sfiorandosi a un passo da un vero bacio che avrebbe dell'incredibile, considerando i trascorsi recenti. Una performance teatrale e ironica che ha lasciato a bocca aperta gli altri inquilini, tra cui Guendalina Tavassi, rimasta incredula di fronte alla scena.

Marina La Rosa e Alex Belli al GFVIP-foto Mediasetinfinity

La scenetta si è conclusa con una"Lo vedremo nella prossima puntata". Una frase che dimostra quanto l'attore conosca perfettamente i meccanismi del reality show e sappia come alimentare la curiosità del pubblico a casa. D'altronde, la loro relazione televisiva resta un delicato equilibrio tra amore e odio.

Se da un lato la complicità mostrata durante la performance ha divertito i fan, dall'altro resta il dubbio se si tratti di una tregua strategica o di una tregua destinata a svanire non appena si spensero i riflettori della messa in scena. Quel che è certo è che Marina La Rosa e Alex Belli continuano a reggere le redini dello show, confermandosi tra i protagonisti più discussi e seguiti di questa edizione del Grande Fratello Vip.