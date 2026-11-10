GF Vip, Danto scontro con Marina e Giulia: nuove tensioni in Casa
Nuovi colpi di scena e tensioni al Grande Fratello VIP: la reazione di Danto alle ultime nomination, il confronto con Giulia e Marina e le accuse di tradimento.
Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello VIP si fa sempre più incandescente. L'ultima sessione di nomination ha rimescolato le carte in tavola, scatenando dinamiche inaspettate e reazioni particolarmente forti tra i concorrenti. Al centro dell'attenzione mediatica e delle discussioni dei coinquilini c'è Giancarlo Danto, finito nell'occhio del ciclone a causa delle sue scelte strategiche al momento delle votazioni.
A dire la sua sulla questione è intervenuta anche Marina La Rosa, la quale ha analizzato la mossa del gieffino evidenziando come, piaccia o meno, la sua presa di posizione lo abbia di fatto schierato apertamente con i giovani. Un posizionamento che però non ha salvato Danto da altre amare delusioni, in particolare sul fronte dei rapporti personali. Il concorrente non ha nascosto il suo forte dispiacere nei confronti di Megan Ria, accusandola di averlo tradito nominandolo a sua volta nonostante le confidenze e la complicità nate nei giorni precedenti.
Il botta e risposta si è poi spostato dal salotto al giardino, dove il supporto e i consigli di Alessandro Roncaccia hanno cercato di fare da moderatori a una situazione ormai compromessa. Danto appare deciso a chiudere i rapporti con chi, a suo dire, ha dimostrato scarsa lealtà, ribadendo di aver agito soltanto per esclusione e per mantenere fede alle promesse fatte al gruppo.