GF Vip, Danto scontro con Marina e Giulia: nuove tensioni in Casa

Pubblicazione: 10 novembre alle 14:14

Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello VIP si fa sempre più incandescente. L'ultima sessione di nomination ha rimescolato le carte in tavola, scatenando dinamiche inaspettate e reazioni particolarmente forti tra i concorrenti. Al centro dell'attenzione mediatica e delle discussioni dei coinquilini c'è Giancarlo Danto, finito nell'occhio del ciclone a causa delle sue scelte strategiche al momento delle votazioni.

Durante l'ultima puntata, Danto ha scelto didi non andare contro il gruppo dei più giovani e rispettare una sorta di patto di alleanza. Una spiegazione che, tuttavia, non ha per nulla convinto la diretta interessata. Giulia ha immediatamente replicato, accusando il concorrente di incoerenza e di aver assunto un atteggiamento sfuggente, definendolo ironicamente un "topo ballerino" pronto a barcamenarsi tra una fazione e l'altra della Casa.

A dire la sua sulla questione è intervenuta anche Marina La Rosa, la quale ha analizzato la mossa del gieffino evidenziando come, piaccia o meno, la sua presa di posizione lo abbia di fatto schierato apertamente con i giovani. Un posizionamento che però non ha salvato Danto da altre amare delusioni, in particolare sul fronte dei rapporti personali. Il concorrente non ha nascosto il suo forte dispiacere nei confronti di Megan Ria, accusandola di averlo tradito nominandolo a sua volta nonostante le confidenze e la complicità nate nei giorni precedenti.

Il botta e risposta si è poi spostato dal salotto al giardino, dove il supporto e i consigli di Alessandro Roncaccia hanno cercato di fare da moderatori a una situazione ormai compromessa. Danto appare deciso a chiudere i rapporti con chi, a suo dire, ha dimostrato scarsa lealtà, ribadendo di aver agito soltanto per esclusione e per mantenere fede alle promesse fatte al gruppo.

Le tensioni, insomma, sono destinate a intensificarsi in vista dei. Le alleanze scricchiolano e la convivenza nella Casa si conferma un terreno minato dove ogni mossa strategica ha un prezzo altissimo in termini di amicizie e fiducia reciproca.