GF Vip, gelosia inaspettata nella Casa: Guendalina Tavassi sbotta contro Giulia Provvedi
Colpo di scena al Grande Fratello Vip: un aereo speciale scatena la gelosia di Guendalina Tavassi nei confronti di Giulia Provvedi. Cosa è successo.
Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente, e a sorprendere pubblico e coinquilini questa volta sono le dinamiche nate attorno a un inaspettato aereo di supporto. Al centro della polemica ci sono Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, protagoniste di un botta e risposta che è partito sotto il segno dell'ironia per poi trasformarsi in una discussione accesa. Tutto è iniziato quando alcune fan hanno fatto volare un messaggio aereo dedicato a Giulia Provvedi e Megan Ria.
Quella che doveva essere una gag tra le mura domestiche ha però ferito Giulia Provvedi. Sentendosi toccata nel vivo dall'etichetta di "amica di tutti", soprattutto dopo le recenti e faticose battaglie vissute nel reality show di Canale 5, la concorrente ha replicato piccata. La discussione si è rapidamente spostata su binari più seri, tirando in ballo anche i vecchi rancori e le dinamiche con altri inquilini, come il discusso rapporto con Alex Belli. Giulia ha fatto notare all'amica di non aver mai preteso limitazioni nelle sue amicizie: "Io ho discusso con Alex e non ti ho imposto di non vederlo. È giusto che ognuno abbia i suoi rapporti".
La tensione ha richiesto l'intervento pacificatore degli altri gieffini presenti in giardino, pronti a stemperare gli animi e a riportare la serenità nel gruppo. Riusciranno le due amiche a ritrovare il loro storico equilibrio dopo questo scossone social? Gli appassionati del reality continuano a monitorare ogni singolo movimento all'interno della Casa.