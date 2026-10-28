GF Vip, gelosia inaspettata nella Casa: Guendalina Tavassi sbotta contro Giulia Provvedi

Pubblicazione: 28 ottobre alle 12:58

Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente, e a sorprendere pubblico e coinquilini questa volta sono le dinamiche nate attorno a un inaspettato aereo di supporto. Al centro della polemica ci sono Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, protagoniste di un botta e risposta che è partito sotto il segno dell'ironia per poi trasformarsi in una discussione accesa. Tutto è iniziato quando alcune fan hanno fatto volare un messaggio aereo dedicato a Giulia Provvedi e Megan Ria.

Un gesto nato per invitare le due concorrenti, appartenenti a schieramenti opposti della Casa, a fidarsi l'una dell'altra e a coltivare il loro legame. Sebbene Giulia e Megan abbiano sempre mantenuto un rapporto limpido, la reazione di Guendalina Tavassi non si è fatta attendere. La nota opinionista e gieffina, legatissima a Giulia, ha inscenato una finta (ma neanche troppo) scenata di gelosia, esclamando ironicamente:Giulia è amica di Megan e basta, non più mia... Giulia è amica di tutti".

Quella che doveva essere una gag tra le mura domestiche ha però ferito Giulia Provvedi. Sentendosi toccata nel vivo dall'etichetta di "amica di tutti", soprattutto dopo le recenti e faticose battaglie vissute nel reality show di Canale 5, la concorrente ha replicato piccata. La discussione si è rapidamente spostata su binari più seri, tirando in ballo anche i vecchi rancori e le dinamiche con altri inquilini, come il discusso rapporto con Alex Belli. Giulia ha fatto notare all'amica di non aver mai preteso limitazioni nelle sue amicizie: "Io ho discusso con Alex e non ti ho imposto di non vederlo. È giusto che ognuno abbia i suoi rapporti".

La tensione ha richiesto l'intervento pacificatore degli altri gieffini presenti in giardino, pronti a stemperare gli animi e a riportare la serenità nel gruppo. Riusciranno le due amiche a ritrovare il loro storico equilibrio dopo questo scossone social? Gli appassionati del reality continuano a monitorare ogni singolo movimento all'interno della Casa.