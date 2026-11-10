GF Vip, Guendalina Tavassi in lacrime: "Ho scritto a Selvaggia prima di entrare, sapeva tutto"

Pubblicazione: 10 novembre alle 10:05

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato uno degli scontri più tesi della stagione, con Guendalina Tavassi al centro di una bufera emotiva che ha scosso la Casa di Canale 5. Al termine della diretta, la concorrente romana è crollata in lacrime davanti ai compagni, rivelando un retroscena che getta nuova luce sul confronto avuto con Selvaggia Lucarelli: prima di varcare la porta rossa, aveva scritto proprio all'opinionista per confidarle una paura precisa. Tutto è partito da un episodio apparentemente banale che ha però innescato una reazione a catena. Federica Morello ha accusato Guendalina di averle lanciato sul viso pezzi di carne macinata, un gesto che l'avrebbe particolarmente turbata essendo vegetariana.

La Tavassi ha respinto l'accusa, sostenendo di aver semplicemente spruzzato qualche goccia di limone alla coinquilina, interpretando il momento come un gioco innocente., che ha colto l'occasione per affrontare un discorso più ampio sul comportamento della concorrente.: "Sei sempre aggressiva, con i gesti, con le parole, con i tuoi modi di fare. Tu sei sempre una bulla, non esci mai dalla modalità della bulla. Sei bulla, una bulla per eccellenza". L'accusa ha colpito nel segno, e non per caso., prospettandole l'eliminazione dal gioco come una minaccia velata.

Un atteggiamento che, secondo l'opinionista, confermerebbe un pattern comportamentale discutibile, andato avanti per settimane. La reazione di Guendalina è stata immediata e viscerale. Si è irrigidita visibilmente, rispondendo con fermezza a quello che considera un attacco ingiusto: "No, guarda, è successo anche con mio fratello, che l'avete fatto passare per aggressivo e bullo. I bulli sono altri. Quello che mi stai dicendo è orrendo. Solo perché ho giocato con un limone sono una bulla? Non voglio che tu mi affibbi questo aggettivo orribile, perché so bene cos'è il bullismo ed è una cosa molto grave quella che hai detto". La tensione in studio era palpabile. Ilary Blasi, nel corso della puntata, ha notato il turbamento crescente della gieffina e le ha chiesto se fosse triste per l'etichetta appena ricevuta.

Guendalina, trattenendo a stento le emozioni con il suo caratteristico pianto senza lacrime, ha spiegato: "Non voglio passare per una persona che non sono. Sentirmi dare della bulla e dell'aggressiva perché ho scherzato con il limone è assurdo". La conduttrice ha preso le difese della concorrente, osservando che la parola "bulla" è particolarmente pesante e carica di significato. Ne è nato un botta e risposta teso tra Ilary e Selvaggia, con l'opinionista che non ha fatto mezzo passo indietro dalla sua posizione: "Non chiedo scusa e non mi fai ritirare quello che ho detto". Una fermezza che ha ulteriormente turbato Guendalina, che si è inserita nella discussione sottolineando: "Quello che mi hai detto è orrendo. Io non ho mai insultato o detto parolacce a nessuno. Posso provocare e rispondere a tono, ma non offendo nessuno".





Ma il vero colpo di scena è arrivato dopo la fine della diretta.. La concorrente ha raccontato di aver contattato privatamente Selvaggia Lucarelli prima dell'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, condividendo con lei un timore specifico. "Io prima di entrare qui dentro ho scritto a Selvaggia. Ci siamo sentite perché le ho scritto: 'Io ho paura che scherzando possa passare per bulla'. Ed ecco cosa ha fatto lei stasera, questo l'ha tirato fuori apposta",. A complicare il quadro ci sono

Come quando Guendalina, forte del suo status di finalista, ha detto a Federica: "Sono sempre la finalista e se continui a dire cavolate sarai la prima persona che farò fuori dal gioco". Un'affermazione che, al di là delle intenzioni, può effettivamente suonare come un'intimidazione. Per Guendalina, però, il punto centrale rimane un altro: la protezione della propria immagine agli occhi dei figli. Nel suo sfogo post-puntata, ha spiegato con voce rotta dall'emozione: "Non voglio passare io per una cosa che combatto. Lei ha detto queste cose in diretta, i miei figli sono a casa che guardano e si dispiacciono. Io ho visto tornare a casa i miei figli a piangere e io mi devo sentir dire queste cose, che sono una che combatte ogni giorno contro il bullismo? Ma come passo agli occhi dei miei figli?".

Il pubblico del Grande Fratello Vip, intanto, si divide. C'è chi sostiene che Selvaggia abbia fatto il suo lavoro, chiamando per nome comportamenti oggettivamente discutibili. E c'è chi ritiene che l'etichetta di "bulla" sia eccessiva, soprattutto considerando il contesto ludico di molte delle situazioni contestate. La verità, come spesso accade, probabilmente sta nel mezzo: tra l'autoconsapevolezza che Guendalina dovrebbe sviluppare sui propri modi e la sproporzione di un termine che, nella sensibilità collettiva italiana, porta con sé un peso enorme.

