GF Vip, la caduta di stile di Andreas Muller: usa il femminile per offendere Jonathan Kashanian

Pubblicazione: 06 ottobre alle 10:37

La nuova edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare dinamiche forti, scontri verbali e, immancabilmente, pesanti scivoloni social. Al centro delle polemiche delle ultime ore c'è Andreas Muller. L'ex ballerino di Amici, oggi concorrente del reality show, si è reso protagonista di un acceso diverbio con Jonathan Kashanian, finito rapidamente al centro del dibattito pubblico e mediatico per una frase infelice che sa molto di incoerenza.

Tutto è nato durante l'ultima puntata, quando tra i due inquilini della Casa sono volate scintille. Nel corso di un botta e risposta piuttosto teso, Muller si è rivolto a Jonathan apostrofandolo al femminile con un chiaro intento denigratorio:Sei acida". Un'uscita che non è passata inosservata allo stilista, il quale ha prontamente replicato in diretta mostrando tutto il suo disappunto: "Non ti ho detto di chiamarmi al femminile. Perché devi parlarmi così?", ha sbottato.

La questione ha immediatamente infiammato gli animi sia all'interno delle mura domestiche che nello studio televisivo. A intervenire a gamba tesa è stata anche Selvaggia Lucarelli: l'opinionista ha aspramente criticato il ballerino, sottolineando come l'utilizzo del pronome femminile come arma di scherno o sminuimento rappresenti una caduta di stile inaccettabile, soprattutto se non richiesto o condiviso. Dal canto suo, Muller ha cercato di abbozzare una difesa che ha finito per peggiorare le cose, tirando in ballo la classica e inflazionata frase: "A casa ho tanti amici gay".

Ciò che rende la vicenda particolarmente stonata e criticata dal pubblico del web non è solo la caduta di stile in sé, quanto piuttosto il pesante precedente legato alla storia personale del ballerino. Appena pochi mesi fa, infatti, lo stesso Andreas Muller era esploso sui social network in un duro e accalorato sfogo contro gli haters, stanco delle malelingue e dei commenti malevoli incentrati sulla sua vita privata.

In quell'occasione, per denunciare il clima d'odio e gli insulti omofobi ricevuti, aveva usato parole forti per stigmatizzare chi utilizza gli stereotipi di genere e l'orientamento sessuale come clava per colpire il prossimo. Vedere oggi lo stesso artista ricorrere a cliché svalutativi e appellativi al femminile per zittire un coinquilino ha fatto gridare molti utenti alla totale mancanza di coerenza.

Pretendere rispetto e tutela quando a subire il pregiudizio si è in prima persona, per poi sdoganare gli stessi identici stereotipi quando la polemica riguarda gli altri, è una dinamica che il pubblico del piccolo schermo non perdona facilmente. La casa del Grande Fratello Vip, d'altronde, è una lente d'ingrandimento spietata: sotto i riflettori 24 ore su 24, le maschere cadono in fretta e la memoria della rete, nel bene e nel male, resta implacabile.