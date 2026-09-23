GF Vip, l'indiscrezione di Guendalina Tavassi su Federica Morello e quel legame con Antonella Fiordelisi

Pubblicazione: 23 settembre alle 16:13

Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente, e non solo per le dinamiche e gli scontri quotidiani tra i concorrenti. Nelle ultime ore, a catalizzare l'attenzione del pubblico e dei media è stata un'inaspettata indiscrezione sganciata da Guendalina Tavassi. Durante una conversazione con Marina La Rosa, l'opinionista e personaggio televisivo ha riportato una voce clamorosa che coinvolge direttamente Federica Morello e un'altra ex e famosissima protagonista del reality show, Antonella Fiordelisi.

Secondo quanto raccontato dalla Tavassi, le due donne in passato avrebbero condiviso un rapporto di profonda amicizia, arrivando persino a vivere sotto lo stesso tetto. Al centro del presunto scandalo ci sarebbe però un uomo: Giulio Fratini. Stando all'indiscrezione riportata nella Casa, F, "rubandoglielo" nonostante il legame amicale e l'ospitalità ricevuta in passato.

Un pettegolezzo che, in realtà, era già nell'aria e aveva iniziato a circolare sul web diverse settimane fa. In quell'occasione, proprio Antonella Fiordelisi aveva pubblicato un messaggio piuttosto tagliente sui propri canali social, scagliandosi contro un ex fidanzato insicuro e alludendo a un coinvolgimento con una sua amica, senza però fare nomi o indicare apertamente i diretti interessati. Ora, però, il gossip è sbarcato ufficialmente sotto i riflettori di Cinecittà.

Guendalina Tavassi al GFVIP-Foto Mediaset

Le dichiarazioni di Guendalina Tavassi hanno immediatamente stuzzicato la curiosità di Marina La Rosa, che non ha nascosto la volontà di vederci chiaro e di chiedere spiegazioni direttamente alla diretta interessata. Al momento, va sottolineato, si tratta esclusivamente di indiscrezioni: non ci sono infatti conferme ufficiali né da parte di Antonella Fiordelisi né da parte di Giulio Fratini o della stessa Federica Morello. Sulle vicenda, al momento, vige ancora il massimo riserbo: al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali o conferme da parte dei diretti interessati.

Tuttavia, considerata la natura del programma e il carattere fumantino dei protagonisti, è altamente probabile che questo intricato triangolo amoroso diventi uno dei temi caldi della prossima puntata in prima serata. Tra frecciatine, alleanze fragili e vecchi dissapori,: la concorrente riuscirà a chiarire la sua posizione o il mistero continuerà ad alimentare le polemiche del web?