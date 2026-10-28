GF Vip, lite tra concorrenti pianificata: il Codacons chiede lo stop al televoto e il rimborso

Pubblicazione: 28 ottobre alle 09:28

Il Grande Fratello Vip finisce ancora una volta nel mirino del Codacons. Dopo aver chiesto in passato la chiusura del programma e aver avviato indagini su altri reality come Temptation Island, l'associazione per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori ha presentato un esposto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Al centro della controversia c'è il televoto chiuso lunedì 26 ottobre 2026, che ha visto sfidarsi Alex Belli, Alessandro Roncaccia, Marina La Rosa e Valeria Marini, con quest'ultima risultata la prima candidata alla prossima eliminazione. La questione ruota attorno a una lite andata in onda durante la dodicesima puntata del reality, il 23 ottobre. Uno scontro che ha visto protagonisti Alex Belli e Alessandro Roncaccia, arrivati a un passo dal confronto fisico. Secondo il Codacons, far pagare i telespettatori per esprimere una preferenza basata su dinamiche che sarebbero state "costruite a tavolino" rappresenterebbe una grave irregolarità.

L'associazione ha quindi chiesto non solo l'annullamento del televoto, ma anche il rimborso delle somme spese tramite sms dai telespettatori che hanno votato. Ma cosa è successo esattamente nella Casa più spiata d'Italia?. Secondo la sua versione, ore prima della diretta, Alex Belli gli avrebbe proposto uno scontro, un "dissing tra maschi alfa" che avrebbe dovuto coinvolgere anche Alessandro Varsi.. La discussione è degenerata rapidamente. A infiammare ulteriormente gli animi è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha definito Alex un "concorrente da quattro soldi".

La lite è sfociata in un'accesa tensione quando Roncaccia ha tirato in ballo la moglie del suo coinquilino, portando i due concorrenti a fronteggiarsi così da vicino che gli altri inquilini sono dovuti intervenire per separarli. Un momento di alta tensione che ha catturato l'attenzione del pubblico e alimentato il dibattito sui social. Per il Codacons, questa confessione rappresenta la prova che i telespettatori sarebbero stati ingannati. Nel comunicato ufficiale, l'associazione parla di una "presa in giro" che lede la buona fede del pubblico e determina un danno economico per chi ha speso denaro per televotare. La richiesta formale inviata all'Agcom prevede l'apertura di un'indagine per verificare eventuali irregolarità a danno dei telespettatori e valutare sanzioni contro Mediaset. Parallelamente, il Codacons ha chiesto direttamente a Canale 5 di chiarire la vicenda e annullare il televoto della puntata del 26 ottobre, restituendo quanto pagato dagli utenti.

La questione solleva interrogativi sulla trasparenza dei meccanismi di televoto, strumenti che dovrebbero garantire al pubblico un'influenza reale e democratica sulle dinamiche del programma. Va però fatta una precisazione importante. Le dinamiche dei reality show, per loro natura, contemplano strategie, alleanze e anche performance studiate dai concorrenti. Al Grande Fratello Vip non esiste un divieto esplicito a costruire confronti, esasperare antipatie o pianificare momenti di scontro davanti alle telecamere. I gieffini sono liberi di giocare, fare strategie e preparare una sceneggiatura per rendere più avvincente un confronto basato su tensioni reali. La differenza sostanziale sta nel livello di autenticità percepito dal pubblico. Roncaccia ha effettivamente dichiarato che Belli gli aveva proposto il confronto nel pomeriggio del 23 ottobre, ma questo non significa necessariamente che l'intera lite fosse stata concordata nei minimi dettagli. È probabile che la situazione sia sfuggita di mano anche all'attore, noto per essere un abile stratega e protagonista dei reality.

, davanti alle telecamere, aveva proposto ad altri inquilini di confrontarsi in prima serata. Il punto centrale della questione riguarda la legittimità di chiedere ai telespettatori di pagare per votare su dinamiche che, anche se solo parzialmente orchestrate, potrebbero non rispecchiare interazioni completamente spontanee., ma la sua credibilità viene messa in discussione quando gli eventi che dovrebbero orientare le scelte degli spettatori appaiono costruiti. Per ora, né Mediaset né i concorrenti coinvolti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in risposta alle accuse del Codacons.

L'Agcom potrebbe decidere di aprire un'indagine formale per verificare la fondatezza delle accuse e valutare eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell'emittente. Se la richiesta di rimborso venisse accolta, si creerebbe un precedente significativo per la tutela dei diritti dei consumatori nel contesto dei programmi televisivi. Potrebbe aprirsi un dibattito legale più ampio sulla responsabilità delle emittenti nei confronti dei telespettatori che contribuiscono economicamente alle votazioni. La vicenda solleva questioni fondamentali sull'autenticità dei reality show, un genere televisivo che dovrebbe basarsi su interazioni genuine tra i partecipanti. Il Grande Fratello Vip non è nuovo a polemiche di questo tipo: in passato ci sono state accuse di manipolazione del format per gonfiare gli ascolti e aumentare il coinvolgimento del pubblico. La natura stessa del programma, che promette di mostrare la vita reale di personaggi famosi chiusi in una casa, viene costantemente messa sotto esame.

Qualora le accuse si rivelassero fondate, potrebbe essere necessario ripensare le modalità di produzione e gestione di questi programmi per garantirne la credibilità. Si potrebbe richiedere una regolamentazione più rigorosa per proteggere i diritti dei telespettatori e assicurare che i loro contributi economici siano giustificati da contenuti onesti e trasparenti. Il caso del televoto del Grande Fratello Vip potrebbe rappresentare un momento di svolta nel panorama televisivo italiano, spingendo verso una maggiore trasparenza e un rinnovato impegno per l'autenticità dei contenuti proposti. L'evoluzione della situazione sarà seguita attentamente non solo dal pubblico appassionato del programma, ma anche dalle associazioni di consumatori e dalle autorità di regolamentazione, che potrebbero intervenire per tutelare gli interessi degli spettatori che investono tempo e denaro in questi format.