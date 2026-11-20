Pubblicazione: 20 novembre alle 15:33

Dopo settimane intense, litigi e momenti di forte insofferenza, Valeria Marini è finalmente rientrata a casa in seguito all'eliminazione dal Grande Fratello Vip. Una volta tornata alla quotidianità, la showgirl ha affidato ai suoi canali un messaggio carico di gratitudine per chi l'ha sostenuta a distanza e ha tracciato un bilancio sincero su quanto vissuto nella Casa. "Grazie per tutto l'amore e l'affetto. Sono finalmente a casa", ha scritto la showgirl rivolgendosi ai fan che non le hanno mai fatto mancare il proprio supporto durante la permanenza nel reality condotto da Ilary Blasi.

L'avventura televisiva di Valeria Marini si è interrotta durante l'ultima diretta, quandocon il 12,61% delle preferenze, in una sfida che ha coinvolto anche Federica Morello e Alessandro Varsi. Già nelle ore precedenti il verdetto, la showgirl aveva mostrato segnali di stanchezza e aveva ammesso apertamente di non sentirsi più serena all'interno della Casa. A rendere il percorso particolarmente faticoso non è stata soltanto la lunga convivenza forzata con persone sconosciute, ma anche una serie di frizioni continue.

Nel corso delle settimane non sono mancati scontri accesi, in particolare con Guendalina Tavassi, ma anche confronti tesi con altre inquiline come Federica Morello, Giulia Provvedi e Marina La Rosa. Nonostante le difficoltà e i momenti di sconforto, l'uscita dal reality ha assunto per la Marini il sapore di una liberazione. Raccontando le proprie sensazioni dopo il rientro, ha spiegato quanto il contesto fosse diventato impegnativo sul piano emotivo: "Mi sono salvata veramente, è stato difficile tutto. Chi la dura la vince, e io ho vinto anche grazie a voi".

Una frase che sintetizza il sollievo per la fine di un'esperienza vissuta al limite, ma anche il legame con il pubblico che l'ha accompagnata lungo il percorso. Quella appena archiviata potrebbe essere stata l'ultima partecipazione di Valeria Marini al Grande Fratello Vip, un format a cui il suo nome resta legato fin dalla prima edizione del 2016 tra presenze ufficiali e incursioni da ospite.