Pubblicazione: 17 novembre alle 17:14

Il dopo puntata del Grande Fratello Vip del 16 novembre ha acceso una delle discussioni più intense di questa edizione. Al centro della vicenda ci sono Andreas Muller, Veronica Peparini e Marina La Rosa, protagonisti di una polemica nata dalle dichiarazioni della coreografa sul rapporto tra il marito e la concorrente. Una situazione che ha alimentato il confronto dentro e fuori dalla Casa.

Tutto è iniziato con l'intervista di Veronica Peparini a Verissimo, durante la quale ha commentato il legame tra Andreas e Marina. "È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco, spero che Andreas si renda conto, lui è vero. Mi pesa non tanto quello che io vedo, ma mi pesa più quello che mi arriva addosso, dai social soprattutto", ha dichiarato, lasciando emergere alcune perplessità sul comportamento della concorrente.

Durante la diretta, la produzione ha mostrato ad Andreas un estratto dell'intervista, seguito da un filmato con le immagini del matrimonio e un messaggio affettuoso della moglie. Dopo la puntata, il ballerino si è confrontato con Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, criticando soprattutto la scelta degli autori. "Non sono io che devo essere tirato su, perché in quell'intervista non vengo toccato io, viene toccata Marina", ha spiegato, precisando di non aver bisogno di essere consolato attraverso quelle immagini.

Ma Andreas Muller quante sorprese sta ricevendo?Non si capisce per niente che lo vogliono vincitore di questa edizione #gfvip https://t.co/bfaI5IKubD — FATOS 🎀 (@fatos29_) November 16, 2026

Andreas ha chiarito di aver apprezzato il gesto di Veronica, ma di non averne compreso il significato in quel momento. Secondo lui, la moglie avrebbe potuto esprimere più chiaramente la propria fiducia nel rapporto tra lui e Marina, senza lasciare spazio a interpretazioni. "Poteva dire è una giocatrice fortissima ma io li seguo da casa e in quell'amicizia non c'è niente di male. Stimo mio marito, così come stimo Marina. Finito", ha osservato il concorrente.

mi spiegate cosa c'è di male in questo video? marina dice semplicemente che andreas non è un povero sprovveduto ingenuo, che sa dove si trova e che gioco sta facendo (al contrario della moglie e mi taccio che è meglio) https://t.co/YPwPUuEhgG — alessia✯ (@aleestellina03) November 17, 2026

. L'ex gieffina ha ricordato di essere stata vicina ad Andreas durante alcuni momenti difficili, precisando che il suo sostegno nasce dall'affetto e dall'amicizia. "Anche se un'altra persona avesse avuto una crisi io stavo là. Poi, se ti voglio bene, è un altro discorso", ha raccontato.: "Passare per una poco di buono, perché questo si tratta, a me non fa proprio piacere".

Marina ha ribadito che tra lei e Andreas esiste un rapporto di amicizia e che non dovrebbe essere necessario giustificarlo davanti agli altri. Il dubbio espresso da Veronica, in particolare il riferimento al presunto gioco della concorrente, l'ha colpita profondamente. La vicenda ha aperto un nuovo fronte di discussione al Grande Fratello Vip, Andreas ha contestato la gestione televisiva del momento, mentre Marina ha difeso la propria immagine e la sincerità del legame con il coinquilino. Resta da capire se nelle prossime puntate ci sarà occasione per un chiarimento diretto tra le due donne.