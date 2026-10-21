GF Vip, Megan Ria esplode contro Guendalina Tavassi: "Parli a convenienza, sei la vera stratega"

Pubblicazione: 21 ottobre alle 16:50

Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente. Con il passare delle settimane e il susseguirsi delle puntate in diretta, le dinamiche di gioco stanno mettendo a dura prova la convivenza tra gli inquilini. Tra alleanze che scricchiolano e sospetti diffusi, le incomprensioni sono ormai all'ordine del giorno. Al centro dell'ultima accesa discussione ci sono Megan Ria e Guendalina Tavassi, protagoniste di un confronto dai toni decisamente aspri avvenuto nel giardino della casa.

Guendalina Tavassi è considerata un personaggio divisivo: con la sua personalità vulcanica ed esuberante sa regalare momenti di allegria, ma non esita a scagliarsi contro chiunque si metta sul suo cammino. Un atteggiamento che ha finito per infastidire il gruppo dei più giovani del reality, stanchi di subire le sue continue stoccateun appuntamento che aveva già lasciato strascichi pesanti con la Tavassi ferita e delusa dal comportamento di Giacomo Galliani.

A riaprire le ostilità è stata Giulia Provvedi, che ha deciso di affrontare la questione relativa a Megan Ria. La ballerina, infatti, si è trovata al centro di critiche sollevate sia da Carmen Di Pietro che da Guendalina. Cercando di giustificare le proprie posizioni e difendendosi dalle accuse di aggressività, Guendalina ha provato a ridimensionare l'accaduto: "Io non ho detto aggressiva, ho detto che mi hai attaccata... Voi mi affibbiate cose, io non ti ho detto aggressiva". La romana ha poi lasciato intendere che la reazione di Megan fosse scaturita da precedenti provocazioni e da frecciate personali.

Le spiegazioni di Guendalina non hanno però placato la rabbia di Megan Ria. La ballerina, stanca di quello che considera un atteggiamento manipolatorio, ha risposto per le rime senza mezzi termini: "Tu dici fischi per fiaschi se ti conviene, parli italiano ma lo parli a convenienza tua e hai rotto. Io ho detto che non è una maniera educata di comportarsi. Guenda sei la più grande stratega qua dentro".

Un'accusa diretta che ha toccato un punto scopertissimo. Di fronte all'attacco, la Tavassi ha preferito non alimentare ulteriormente il diverbio, abbandonando ilche ha tentato di calmarla e farla riflettere sulle sue modalità di confronto. L'episodio ha evidenziato una spaccatura sempre più profonda all'interno del reality.

Se da un lato c'è chi riconosce a Guendalina l'esperienza fondamentale per muoversi nelle dinamiche televisive, dall'altro la maggior parte dei concorrenti inizia a mostrare insofferenza verso la sua condotta. Mentre la Tavassi si isolava, in giardino concorrenti come Giacomo Galliani e Piera Meloni non hanno risparmiato critiche alla compagna di avventura, giudicandola troppo chiusa, poco disposta all'ascolto e poco incline a mettersi in discussione. La sensazione è che il percorso di Guendalina stia diventando sempre più in salita, con un gruppo compatto pronto a metterla di fronte alle proprie responsabilità.