GF Vip, Pamela Petrarolo sta con Alex Belli: "Senza di lui il programma non sarà più lo stesso"

Pubblicazione: 12 novembre alle 14:37

L'uscita di scena di Alex Belli dall'attuale edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere gli appassionati del reality show di Canale 5 e gli ex protagonisti della Casa più spiata d'Italia. A schierarsi apertamente dalla parte dell'attore è Pamela Petrarolo, che in un'intervista rilasciata a SuperGuida TV ha analizzato gli equilibri del gioco, lanciando un chiaro avvertimento sulle conseguenze che questa eliminazione potrebbe avere sulle dinamiche televisive delle prossime settimane.

Ex volto storico di Non è la Rai ed ex concorrente del reality, Pamela Petrarolo non ha mai nascosto la propria passione per le dinamiche televisive del programma. Parlando dell'eliminazione di Alex Belli, la showgirl ha ammesso di aver fatto il tifo per lui proprio per la sua capacità di esporsi senza filtri, alimentando il dibattito dentro e fuori la Casa. "Sono una grande fan del programma., nel bene e nel male", ha dichiarato Petrarolo.

Secondo la cantante, nel contesto di un reality show risultano fondamentali i concorrenti capaci di osare e di andare avanti senza farsi condizionare dal giudizio esterno. "Ci ha fatto divertire e sa stare nelle dinamiche: senza di lui il Grande Fratello un po' ne risentirà", ha aggiunto, sottolineando come la presenza dell'attore rappresentasse un motore narrativo importante per lo spettacolo. Guardando invece al futuro della competizione e alla corsa verso la vittoria finale di questa edizione del Grande Fratello Vip, Pamela Petrarolo ha già le idee chiare sui nomi su cui puntare, indicando in Roncaccia e Marina La Rosa i due profili più forti per contendersi il trionfo.

Nel corso della chiacchierata, l'artista ha ripercorso anche la propria esperienza personale all'interno della Casa, descrivendola come una prova fondamentale per mettere alla prova il proprio spirito di adattamento. A differenza dei programmi puramente artistici, il reality permette infatti al pubblico di conoscere il lato umano e il vissuto dei protagonisti, andando oltre i pregiudizi legati al passato televisivo. Proprio il desiderio di affrancarsi dall'etichetta esclusiva di personaggio TV guida oggi le scelte professionali di Pamela Petrarolo, tornata sulla scena discografica con il nuovo singolo Senza tutto questo, brano scritto dall'amico Samuel Montegrande che anticipa un album composto da nove inediti.

Un percorso musicale ambizioso che ha portatopresentando una canzone alle selezioni. Sebbene la candidatura non sia andata a buon fine l'ex volto di Non è la Rai ha accolto il rifiuto come uno stimolo a insistere. Forte del successoPetrarolo ribadisce la volontà di conquistare piena credibilità nel panorama musicale italiano, confermandosi determinata a non arrendersi al primo ostacolo.