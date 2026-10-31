GF Vip, Piera Meloni e Roncaccia: solo strategia? La battuta al veleno di Ilary Blasi sul "caffè"

Pubblicazione: 31 ottobre alle 11:20

Il legame tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a dividere il pubblico e gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. La domanda che tutti si pongono dentro e fuori le mura di Cinecittà è sempre la stessa: si tratta di un sentimento autentico nato sotto le telecamere oppure di una ben calcolata strategia di gioco? Le perplessità intorno a questa intesa nascono soprattutto da una passione stentata, lontana dai canoni a cui i reality show ci hanno abituati nel corso degli anni.

Niente passioni travolgenti o fughe riservate: la coppia si sta muovendo con estrema prudenza, rivendicando un forte senso del pudore. Una scelta che da un lato raccoglie il favore deiIn molti insinuano infatti che dietro tanta frenata ci sia la paura di compromettere futuri accordi lavorativi o l'immagine pubblica all'uscita dal programma. A gettare ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche è stata la stessa Piera Meloni, che analizzando il futuro della loro conoscenza una volta terminate le luci del programma ha dichiarato con estremo pragmatismo:

"Qua siamo costretti a viverci tutto il giorno, non possiamo scegliere. Fuori ci sentiremo, magari andremo a berci un caffè". Un'affermazione spiazzante, decisamente priva del trasporto emotivo che ci si aspetterebbe da una persona coinvolta in una storia d'amore in erba. Definire il futuro con un semplice ed enigmatico "caffè" suona quasi come un ridimensionamento drastico di quanto vissuto nel reality. L'uscita di Piera non è certo sfuggita al pubblico e, soprattutto, a Ilary Blasi.

La conduttrice non ha perso l'occasione per intervenire con la sua solita ironia pungente, lanciando un avvertimento che ha subito fatto il giro dei social: "Non lo sottovalutate il caffè, può scatenare un macello". La battuta non è passata inosservata: il riferimento al noto aneddoto personale della conduttrice, legato all'ormai celebre "caffè con il personal trainer" finito al centro delle cronache rosa durante la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, ha colto nel segno.