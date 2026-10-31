GF Vip, Piera Meloni e Roncaccia: solo strategia? La battuta al veleno di Ilary Blasi sul "caffè"
Piera Meloni e Alessandro Roncaccia stupiscono sul futuro dopo il GF Vip. Ma a gelare la coppia ci pensa Ilary Blasi con una battuta pungente sui caffè...
Il legame tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a dividere il pubblico e gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. La domanda che tutti si pongono dentro e fuori le mura di Cinecittà è sempre la stessa: si tratta di un sentimento autentico nato sotto le telecamere oppure di una ben calcolata strategia di gioco? Le perplessità intorno a questa intesa nascono soprattutto da una passione stentata, lontana dai canoni a cui i reality show ci hanno abituati nel corso degli anni.
"Qua siamo costretti a viverci tutto il giorno, non possiamo scegliere. Fuori ci sentiremo, magari andremo a berci un caffè". Un'affermazione spiazzante, decisamente priva del trasporto emotivo che ci si aspetterebbe da una persona coinvolta in una storia d'amore in erba. Definire il futuro con un semplice ed enigmatico "caffè" suona quasi come un ridimensionamento drastico di quanto vissuto nel reality. L'uscita di Piera non è certo sfuggita al pubblico e, soprattutto, a Ilary Blasi.
La conduttrice non ha perso l'occasione per intervenire con la sua solita ironia pungente, lanciando un avvertimento che ha subito fatto il giro dei social: "Non lo sottovalutate il caffè, può scatenare un macello". La battuta non è passata inosservata: il riferimento al noto aneddoto personale della conduttrice, legato all'ormai celebre "caffè con il personal trainer" finito al centro delle cronache rosa durante la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, ha colto nel segno.