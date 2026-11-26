Pubblicazione: 26 novembre alle 13:06

Dopo la conclusione del suo percorso al Grande Fratello Vip, Piera Meloni ha scelto di intervenire pubblicamente per raccontare il clima d'odio affrontato al rientro dalla Casa. Attraverso una storia su Instagram, l'ex concorrente ha collegato la propria esperienza alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, mettendo al centro del discorso il peso delle parole e la gogna mediatica sui social network.

Nel suo sfogo, Piera Meloni ha spiegato di aver ricevuto numerosi messaggi d'affetto ma anche attacchi personali e giudizi gratuiti. Al centro delle critichedi chiudere la relazione con Gian Marco Ciaccia, lasciandosi andare ai sentimenti per Alessandro Roncaccia. Una scelta sentimentale che ha diviso i telespettatori e che, secondo quanto denunciato dalla diretta interessata, ha superato il limite del semplice dissenso.

Nel messaggio condiviso online, Piera Meloni ha sottolineato come la sua presunta colpa sia stata quella di aver smesso di amare e di aver provato a chiudere un rapporto davanti alle telecamere nel modo più rispettoso possibile. Ha inoltre evidenziato la difficoltà di trovarsi esposta a un'ondata di commenti ostili mentre era ancora all'interno del programma, senza la possibilità di replica immediata, con offese che avrebbero coinvolto anche la madre.

L'ex gieffina ha richiamato l'attenzione sul fatto che la violenza non si esaurisce sul piano fisico, ma può passare anche attraverso umiliazioni, insulti e attacchi mirati a colpire la dignità di una persona. Rivendicando il diritto di ogni donna a compiere scelte sentimentali senza doverle continuamente giustificare, ha invitato gli utenti a riflettere sulla responsabilità del linguaggio usato online, ricordando che criticare un percorso televisivo non equivale ad avere il diritto di denigrare.

“In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, voglio parlare di un tema che oggi mi riguarda da vicino. La violenza non è soltanto quella che lascia lividi sul corpo. Esiste anche quella che passa attraverso le parole,.Appena uscita dalla casa del Grande Fratello, mi sono ritrovata travolta da un'ondata di amore ma anche di odio e giudizi gratuiti. La mia presunta "colpa"? Aver smesso di amare e aver scelto di chiudere una relazione, cercando di farlo nel modo più rispettoso possibile davanti a milioni di persone"

La presa di posizione di Piera Meloni ha acceso il dibattito tra gli appassionati del Grande Fratello Vip e sui social. Se molti utenti hanno espresso solidarietà per le offese ricevute e per il coinvolgimento della famiglia, il collegamento tra i commenti nati attorno alle dinamiche del reality e il tema della violenza sulle donne ha generato reazioni contrastanti.

Come spesso accade per le storie nate all'interno dei programmi televisivi più seguiti, le scelte affettive dei concorrenti finiscono sotto la lente d'ingrandimento del pubblico. Il caso di Piera Meloni riporta così in primo piano il confine sottile tra commento televisivo, tifo per le coppie e aggressività verbale in rete, confermando quanto i social amplifichino ogni passaggio post-reality.