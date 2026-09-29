GF Vip, prima eliminazione e alta tensione nella Casa: bufera totale su Marina La Rosa
Grande Fratello Vip: Michelle eliminata dopo scontri e tensioni. Nel frattempo, la Casa si compatta contro Marina La Rosa. Cosa è successo.
Una puntata infuocata quella del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri su Canale 5. Sotto la guida di Ilary Blasi, impeccabile nel suo look black&white, il reality show di Cinecittà ha regalato al pubblico colpi di scena, scontri verbali accesi e, soprattutto, il verdetto definitivo sulla prima eliminazione ufficiale di questa edizione.
La tensione è esplosa quando Michelle Masullo ha puntato il dito contro Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, accusandoli di averla trattata con freddezza e di aver fatto battutine poco felici sul suo conto. Una polemica che ha diviso anche gli opinionisti in studio: da una parte Selvaggia Lucarelli, che ha ridimensionato l’accaduto parlando di incomprensioni legate alla timidezza, e dall'altra Cesara Buonamici, che ha chiuso la questione con un laconico "Scialla".
Il verdetto implacabile del televoto ha poi sancito l'eliminazione definitiva di Michelle, costretta a lasciare la porta rossa per sempre dopo aver aperto il famigerato biglietto d'uscita. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. La permanenza nella Casa continua a scaldarsi e la tensione si è spostata rapidamente su Marina La Rosa.