GF Vip, prima eliminazione e alta tensione nella Casa: bufera totale su Marina La Rosa

Pubblicazione: 29 settembre alle 09:39

Una puntata infuocata quella del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri su Canale 5. Sotto la guida di Ilary Blasi, impeccabile nel suo look black&white, il reality show di Cinecittà ha regalato al pubblico colpi di scena, scontri verbali accesi e, soprattutto, il verdetto definitivo sulla prima eliminazione ufficiale di questa edizione.

Al centro dei riflettori c'erano ben sei concorrenti a rischio: Carmen Di Pietro, Alessandro Roncaccia, Michelle Masullo, Federica Morello, Alessandro Varsi e Giancarlo Danto. Se Carmen Di Pietro e Federica Morello hanno tirato un sospiro di sollievo rientrando subito nella Casa, la situazione si è fatta tesissima per gli altri quattro inquilini rimasti nella "Nuvola".

La tensione è esplosa quando Michelle Masullo ha puntato il dito contro Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, accusandoli di averla trattata con freddezza e di aver fatto battutine poco felici sul suo conto. Una polemica che ha diviso anche gli opinionisti in studio: da una parte Selvaggia Lucarelli, che ha ridimensionato l’accaduto parlando di incomprensioni legate alla timidezza, e dall'altra Cesara Buonamici, che ha chiuso la questione con un laconico "Scialla".

Il verdetto implacabile del televoto ha poi sancito l'eliminazione definitiva di Michelle, costretta a lasciare la porta rossa per sempre dopo aver aperto il famigerato biglietto d'uscita. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. La permanenza nella Casa continua a scaldarsi e la tensione si è spostata rapidamente su Marina La Rosa.

Gran parte degli inquilini è infatti convinta che l'ex gieffina stia muovendo le fila del gioco tessendo intricate strategie. Un sospetto che ha scatenato un vero e proprio fronte comune contro di lei, alimentando dinamiche destinate a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori nei prossimi appuntamenti.