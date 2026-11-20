GF Vip salta stasera 20 Novembre: perché Mediaset cambia programmazione (è colpa dello sport)
Grande Fratello Vip sospende la puntata del 20 novembre. Mediaset elimina il doppio appuntamento a 10 giorni dalla finale. Ascolti in calo e cambio palinsesto.
Colpo di scena nella programmazione di Canale 5. Il Grande Fratello Vip, che da fine settembre scandiva le serate degli italiani due volte la settimana, perde improvvisamente uno dei suoi appuntamenti fissi. Da oggi, venerdì 20 novembre, il reality condotto da Ilary Blasi rinuncia alla seconda puntata settimanale, proprio quando il programma si avvia verso la finalissima del 30 novembre. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno e che lascia spazio a interrogativi sulle reali motivazioni dietro questa rimodulazione del palinsesto. Mediaset non ha fornito spiegazioni ufficiali dettagliate sul cambio di rotta, ma gli addetti ai lavori indicano una possibile correlazione con i risultati d'ascolto di questa edizione, che non ha mai realmente decollato.
La decisione appare paradossale proprio perché arriva a ridosso del gran finale. Mancano infatti solo dieci giorni alla conclusione dell'edizione, prevista per lunedì 30 novembre, e il pubblico si prepara a scoprire chi tra gli otto concorrenti rimasti conquisterà la vittoria. Tre finalisti sono già stati decretati: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi hanno già staccato il pass per l'ultima puntata, mentre gli altri cinque inquilini della Casa si contendono i posti residui. Ma cosa vedranno i telespettatori di Canale 5 nella serata del 20 novembre al posto del Grande Fratello Vip? Il palinsesto propone uno speciale di Racconto di una notte, serie turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgi Coskun. Le vicende di Mahir e Canfeza prenderanno quindi il posto del reality, in una sfida diretta con l'offerta della concorrenza.
Su Rai 1 debutta infatti Meravigliosamente, il nuovo one man show di Sal Da Vinci, che sostituisce The Voice Senior dopo la vittoria di Giovanni Scribano nell'ultima puntata del talent. La scelta di Mediaset di puntare su una produzione turca non è casuale. Le serie provenienti dalla Turchia hanno conquistato una fetta importante del pubblico italiano negli ultimi anni, dimostrando di saper competere con i prodotti nazionali in termini di gradimento. Resta da vedere se questo cambio di programmazione riuscirà a mantenere gli spettatori sintonizzati sul canale o se parte del pubblico migrerà verso altre proposte.