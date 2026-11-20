Pubblicazione: 20 novembre alle 17:26

Colpo di scena nella programmazione di Canale 5. Il Grande Fratello Vip, che da fine settembre scandiva le serate degli italiani due volte la settimana, perde improvvisamente uno dei suoi appuntamenti fissi. Da oggi, venerdì 20 novembre, il reality condotto da Ilary Blasi rinuncia alla seconda puntata settimanale, proprio quando il programma si avvia verso la finalissima del 30 novembre. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno e che lascia spazio a interrogativi sulle reali motivazioni dietro questa rimodulazione del palinsesto. Mediaset non ha fornito spiegazioni ufficiali dettagliate sul cambio di rotta, ma gli addetti ai lavori indicano una possibile correlazione con i risultati d'ascolto di questa edizione, che non ha mai realmente decollato.

A differenza della precedente stagione, sempre guidata da Ilary Blasi e capace di imporsi tra i programmi di punta dell'offerta televisiva,, registrando una media complessiva intorno a 1,9 milioni di spettatori e uno share del 16,5%. I dati delle ultime settimane raccontano una storia di difficoltà crescenti. La puntata del 16 novembre ha raccolto 1.920.000 spettatori con il 16,7% di share, mentre le cinque dirette precedenti si erano fermate a una media del 15,7%.. Questa flessione potrebbe aver convinto i vertici dell'azienda a ridurre l'esposizione del programma nel momento conclusivo, concentrando le energie rimaste su un'unica serata settimanale.La decisione appare paradossale proprio perché arriva a ridosso del gran finale., e il pubblico si prepara a scoprire chi tra gli otto concorrenti rimasti conquisterà la vittoria. Tre finalisti sono già stati decretati: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi hanno già staccato il pass per l'ultima puntata, mentre gli altri cinque inquilini della Casa si contendono i posti residui.? Il palinsesto propone uno speciale di Racconto di una notte, serie turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgi Coskun. Le vicende di Mahir e Canfeza prenderanno quindi il posto del reality, in una sfida diretta con l'offerta della concorrenza.

Su Rai 1 debutta infatti Meravigliosamente, il nuovo one man show di Sal Da Vinci, che sostituisce The Voice Senior dopo la vittoria di Giovanni Scribano nell'ultima puntata del talent. La scelta di Mediaset di puntare su una produzione turca non è casuale. Le serie provenienti dalla Turchia hanno conquistato una fetta importante del pubblico italiano negli ultimi anni, dimostrando di saper competere con i prodotti nazionali in termini di gradimento. Resta da vedere se questo cambio di programmazione riuscirà a mantenere gli spettatori sintonizzati sul canale o se parte del pubblico migrerà verso altre proposte.





. Il Grande Fratello Vip resta un pilastro dell'offerta televisiva dell'azienda, ma i risultati altalenanti di questa stagione potrebbero portare a ripensamenti sulla formula, sulla frequenza delle puntate o sulla durata complessiva delle future edizioni. Il pubblico italiano, sempre più frammentato tra piattaforme diverse e abitudini di consumo in evoluzione, richiededuraturo.