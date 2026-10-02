G.I. Joe ha trovato il suo nuovo Duke: Bradley Cooper guiderà il grande ritorno della saga

Pubblicazione: 02 ottobre alle 08:45

Paramount ha trovato il protagonista del nuovo film dedicato alla celebre squadra Hasbro e la scelta è caduta su uno degli attori più importanti di Hollywood: sarà Bradley Cooper, star di A Star Is Born e American Sniper, a interpretare Duke, storico leader sul campo dei Joe in G.I. Joe. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e rappresenta un passo decisivo per il ritorno cinematografico del franchise, fermo sul grande schermo da Snake Eyes del 2021.

Cooper raccoglierà così idealmente il testimone di, che aveva interpretato Duke in G.I. Joe - La nascita dei Cobra del 2009 e nel successivo, ma il nuovo progetto non sarà collegato direttamente a quei film.sta preparando un nuovo rilancio del marchio e dietro la macchina da presa ci sarà una scelta decisamente inattesa:. Conosciuto soprattutto peril suo debutto alla regia di un lungometraggio. Non si limiterà però a dirigere: ha scritto la sceneggiatura insieme ai suoi collaboratori Jeff Fradley e John Carcieri.

E chi teme che la presenza di McBride possa trasformare G.I. Joe in una commedia può stare tranquillo. Il filmmaker ha già anticipato che la sua intenzione è completamente diversa: il nuovo film sarà costruito come una storia di azione e suspense, con un approccio più concreto al materiale originale. Al centro della storia ci saranno proprio Duke e un gruppo di altri Joe, chiamati ad affrontare una delle ambientazioni più affascinanti provenienti dai fumetti. Il film porterà infatti gli spettatori a Springfield, una cittadina americana apparentemente normalissima che nasconde un segreto enorme: è in realtà controllata dai Cobra. Dietro le case, le attività commerciali e l'apparente tranquillità del luogo si nasconde quindi l'organizzazione nemica dei G.I. Joe.

Bradley Cooper will star as Duke in Paramount's “G.I. Joe” movie from Danny McBride.



Plot details and further casting remain under wraps, but Paramount promises the film will provide a fresh take on the iconic Hasbro toy line.https://t.co/jgX46XXkT0 pic.twitter.com/mE4SRvxOGJ — Variety (@Variety) October 1, 2026

È un elemento che mostra quanto McBride voglia attingere direttamente alla mitologia classica del franchise. Il regista non ha mai nascosto di essere cresciuto con G.I. Joe, arrivando a definirlo una delle sue più grandi passioni dell'infanzia, persino superiore a Star Wars. Inizialmente McBride aveva addirittura pensato a un film dedicato ai Dreadnoks, la banda di motociclisti legata a Zartan. Paramount gli avrebbe però fatto capire di voler prima rilanciare l'intero universo cinematografico, spingendolo quindi a sviluppare una storia incentrata direttamente sui Joe.

L'arrivo dirende adesso il progetto decisamente più concreto. I due, peraltro, si conoscono già, visto cheè apparso nella quarta stagione die aveva lavorato insieme a McBride anche in Aloha. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l'attore avrebbe incontrato il regista e letto la sceneggiatura nelle scorse settimane, decidendo successivamente di salire a bordo del film.

Per Cooper sarà anche un ritorno importante al cinema d'azione in carne e ossa. Negli ultimi anni l'attore si è concentrato soprattutto sui propri progetti da regista e su interpretazioni più drammatiche, mentre sul fronte dei blockbuster il pubblico lo conosce soprattutto come voce di Rocket nel Marvel Cinematic Universe. Prima di indossare i panni di Duke, Cooper è però impegnato anche nel nuovo film legato a Ocean's Eleven, nel quale reciterà accanto a Margot Robbie.

G.I. Joe - Le origini, fonte: Paramount Pictures

Per il momento Paramount non ha annunciato gli altri membri del cast né una data di uscita ufficiale per G.I. Joe. McBride aveva però già spiegato di sperare di iniziare le riprese nel 2027, lasciando intendere che il progetto stesse procedendo rapidamente. Resta inoltre da capire come questo nuovo corso si inserirà nei piani più ampi costruiti negli ultimi anni attorno al marchio. Il finale di Transformers: Il risveglio aveva infatti aperto esplicitamente le porte a un incontro tra Transformers e G.I. Joe, e parallelamente Paramount ha continuato a sviluppare altri progetti legati ai due franchise.

Il film di, però, sembra avere un obiettivo molto preciso: riportare prima di tutto ial centro della scena. E per farlo Paramount ha deciso di ripartire dal personaggio probabilmente più rappresentativo della squadra. Dopo, toccherà quindi ae guidare una nuova generazione di Joe contro i Cobra.