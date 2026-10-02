G.I. Joe ha trovato il suo nuovo Duke: Bradley Cooper guiderà il grande ritorno della saga
Bradley Cooper sarà Duke nel nuovo film di G.I. Joe diretto da Danny McBride: Paramount prepara il rilancio della saga contro i Cobra.
Paramount ha trovato il protagonista del nuovo film dedicato alla celebre squadra Hasbro e la scelta è caduta su uno degli attori più importanti di Hollywood: sarà Bradley Cooper, star di A Star Is Born e American Sniper, a interpretare Duke, storico leader sul campo dei Joe in G.I. Joe. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e rappresenta un passo decisivo per il ritorno cinematografico del franchise, fermo sul grande schermo da Snake Eyes del 2021.
E chi teme che la presenza di McBride possa trasformare G.I. Joe in una commedia può stare tranquillo. Il filmmaker ha già anticipato che la sua intenzione è completamente diversa: il nuovo film sarà costruito come una storia di azione e suspense, con un approccio più concreto al materiale originale. Al centro della storia ci saranno proprio Duke e un gruppo di altri Joe, chiamati ad affrontare una delle ambientazioni più affascinanti provenienti dai fumetti. Il film porterà infatti gli spettatori a Springfield, una cittadina americana apparentemente normalissima che nasconde un segreto enorme: è in realtà controllata dai Cobra. Dietro le case, le attività commerciali e l'apparente tranquillità del luogo si nasconde quindi l'organizzazione nemica dei G.I. Joe.
È un elemento che mostra quanto McBride voglia attingere direttamente alla mitologia classica del franchise. Il regista non ha mai nascosto di essere cresciuto con G.I. Joe, arrivando a definirlo una delle sue più grandi passioni dell'infanzia, persino superiore a Star Wars. Inizialmente McBride aveva addirittura pensato a un film dedicato ai Dreadnoks, la banda di motociclisti legata a Zartan. Paramount gli avrebbe però fatto capire di voler prima rilanciare l'intero universo cinematografico, spingendolo quindi a sviluppare una storia incentrata direttamente sui Joe.
Per Cooper sarà anche un ritorno importante al cinema d'azione in carne e ossa. Negli ultimi anni l'attore si è concentrato soprattutto sui propri progetti da regista e su interpretazioni più drammatiche, mentre sul fronte dei blockbuster il pubblico lo conosce soprattutto come voce di Rocket nel Marvel Cinematic Universe. Prima di indossare i panni di Duke, Cooper è però impegnato anche nel nuovo film legato a Ocean's Eleven, nel quale reciterà accanto a Margot Robbie.
Per il momento Paramount non ha annunciato gli altri membri del cast né una data di uscita ufficiale per G.I. Joe. McBride aveva però già spiegato di sperare di iniziare le riprese nel 2027, lasciando intendere che il progetto stesse procedendo rapidamente. Resta inoltre da capire come questo nuovo corso si inserirà nei piani più ampi costruiti negli ultimi anni attorno al marchio. Il finale di Transformers: Il risveglio aveva infatti aperto esplicitamente le porte a un incontro tra Transformers e G.I. Joe, e parallelamente Paramount ha continuato a sviluppare altri progetti legati ai due franchise.