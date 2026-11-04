Giacomo Poretti alla Maratona di New York a 70 anni: il video sorprende, ma il finale con la moglie commuove

Pubblicazione: 04 novembre alle 08:45

Non capita tutti i giorni di vedere uno dei comici più amati d'Italia affrontare una delle competizioni sportive più impegnative al mondo e ancora più insolito è vederlo improvvisare alcuni passi di danza mentre gli altri partecipanti continuano a correre. Eppure, Giacomo Poretti ha scelto proprio questo modo per affrontare la Maratona di New York, regalando ai fan un video che sembra quasi una delle tante scene comiche diventate celebri grazie al trio Aldo, Giovanni e Giacomo. La differenza, questa volta, è che non c'è alcuna sceneggiatura: l'attore ha davvero completato gli oltre 42 chilometri della competizione, all'età di 70 anni.

L'impresa si è svolta, durante la tradizionale manifestazione sportiva che ogni anno richiama nella Grande Mela decine di migliaia di atleti professionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo. Tra i partecipanti c'era anche, che ha deciso di mettersi alla prova in un contesto decisamente diverso da quelli ai quali il pubblico è abituato ad associarlo. Chi conosce i film e gli spettacoli diricorderà certamente le numerose gag costruite intorno alle difficoltà fisiche del personaggio interpretato da Poretti, spesso alle prese con situazioni assurde e imprese decisamente improbabili.

Questa volta, però, la sfida era reale e richiedeva resistenza, preparazione e soprattutto una grande determinazione. La Maratona di New York si sviluppa infatti lungo un percorso di 42 chilometri e 195 metri, attraversando cinque distretti della città: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan. La conclusione è prevista nell'iconico scenario di Central Park, dopo un itinerario che mette alla prova anche i partecipanti più allenati, ma Giacomo non aveva alcuna intenzione di competere con gli atleti professionisti.

"Sono arrivato al traguardo tenendomi per mano con mia moglie, nostro figlio era arrivato 3 ore e mezzo prima. È stata un'esperienza inimmaginabile, i quasi 70mila partecipanti sono stati sostenuti, incoraggiati, simpaticamente e affettuosamente per tutti i 42 km". Così Giacomo Poretti racconta la sua esperienza alla maratona di New York, che ha corso a 70 anni con la sua famiglia e alcuni amici. "Ho avuto la sensazione che l’umanità smettesse per mezza giornata di essere incattivita e indifferente e cercasse di provare ad essere empatica con tutti quegli sconosciuti, poi tutto probabilmente è ritornato come prima". Video Instagram @treuominieunsocial e @giacomoporetti_ufficiale #giacomoporetti #agg #newyork — La Stampa (@LaStampa) November 3, 2026

L'attore ha affrontato gran parte del percorso camminando, mantenendo un ritmo che gli permettesse di gestire le energie e di godersi l'atmosfera della manifestazione. A rendere particolarmente divertente la sua partecipazione sono stati alcuni filmati condivisi sui social, nei quali il comico appare mentre si muove lungo le strade di New York con il sorriso sulle labbra. In uno dei video più curiosi, Poretti comincia persino a ballare mentre procede lungo il percorso, trasformando per qualche istante la competizione in una sorta di spettacolo improvvisato. Le immagini hanno attirato l'attenzione soprattutto per la spontaneità del momento.

L'attore non cerca di esibirsi davanti a un pubblico, ma sembra semplicemente divertirsi, accompagnando il ritmo della musica e continuando nel frattempo la propria marcia. Un comportamento perfettamente coerente con, anche se dietro quella leggerezza si nasconde una prova fisica tutt'altro che semplice. Per completare la maratona,, 43 minuti e 44 secondi. Un risultato che testimonia la durata della sua esperienza e il tempo trascorso sulle strade della città americana. Percorrere una distanza simile significa infatti affrontare diverse ore di attività continuativa, gestendo stanchezza, alimentazione e idratazione.

Anche scegliendo di camminare anziché correre, arrivare fino al traguardo richiede una preparazione adeguata. L'attore ha potuto contare anche sul sostegno di Simone Leo, ultramaratoneta legato a Cinisello Balsamo, città nella quale Poretti è cresciuto e dove ha trascorso una parte importante della propria giovinezza. La presenza di un atleta esperto ha contribuito ad accompagnare Giacomo durante questa particolare esperienza, permettendogli di affrontare il percorso con maggiore serenità. Ma il contesto della manifestazione ha avuto un ruolo altrettanto importante. La Maratona di New York è famosa anche per il coinvolgimento degli spettatori, che lungo le strade incoraggiano i partecipanti, distribuiscono applausi e contribuiscono a creare un'atmosfera di festa.

Proprio questo aspetto ha colpito profondamente Poretti, che al termine della giornata ha condiviso sui social alcune riflessioni sull'esperienza vissuta. Il comico ha raccontato di essere rimasto impressionato dalla disponibilità delle persone incontrate lungo il percorso, sottolineando quanto fosse sorprendente vedere perfetti sconosciuti incoraggiarsi reciprocamente. Per alcune ore, secondo Giacomo, la città sembrava essersi trasformata in un luogo nel quale tutti desideravano aiutare gli altri a raggiungere il proprio obiettivo. Una sensazione che l'attore ha riassunto definendo la giornata “un miracolo indimenticabile”.

La manifestazione ha visto la partecipazione anche di altri p, tra cui Linus e l'ex calciatore Massimo Ambrosini, mentre sul fronte agonisticoha conquistato il secondo posto nella classifica maschile. Poretti, invece, ha vissuto la gara soprattutto come una sfida personale, lontana da qualsiasi ambizione competitiva. Non era nemmeno l'unico componente della sua famiglia a partecipare alla maratona. Anche lae il figlio hanno preso parte all'evento, affrontando il percorso con ritmi differenti. Il figlio è riuscito a concludere la competizione circa tre ore e mezza prima dei genitori, mentreha attraversato il, tenendola per mano.

Un momento speciale che ha completato una giornata già ricca di emozioni, ma che non ha cancellato l'aspetto più curioso dell'impresa. Perché, tra migliaia di partecipanti impegnati a raggiungere Central Park, Giacomo Poretti è riuscito a distinguersi senza cercare record e senza rinunciare alla propria ironia. E forse è proprio questa l'immagine che resterà più impressa nella memoria dei fan: un uomo di 70 anni che, nel bel mezzo di una maratona lunga oltre 42 chilometri, trova ancora l'energia per sorridere e concedersi qualche passo di danza. Una dimostrazione di come le sfide più importanti possano essere affrontate anche con leggerezza, senza dimenticare il piacere di vivere ogni momento.