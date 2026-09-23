Giallo su Verità Nascoste: sparisce la parte su Garlasco dal sito Mediaset, cosa è successo?

Pubblicazione: 23 settembre alle 16:35

Giallo intorno a Verità Nascoste, il programma d'approfondimento condotto da Milo Infante dopo il suo passaggio a Mediaset. Nella mattinata successiva alla messa in onda, gli utenti che hanno provato a rivedere l'appuntamento sulla piattaforma streaming ufficiale si sono trovati di fronte a un'inaspettata sorpresa: la registrazione risulta drasticamente ridotta, con una durata complessiva di poco più di un'ora, e completamente priva di tutti gli ultimi blocchi della trasmissione.

Un taglio netto e inatteso che ha immediatamente scatenato il popolo del web, alimentando un vero e proprio giallo televisivo sui motivi di questa improvvisa "censura". A far discutere gli appassionati di televisione e cronaca non. Analizzando i blocchi spariti, risulta evidente che a essere stati cancellati siano proprio i segmenti interamente dedicati al delitto di Garlasco, uno dei casi giudiziari e di cronaca nera più complessi, dolorosi e discussi della storia italiana recente.

La diretta televisiva, seguita da quasi 900 mila spettatori, aveva visto la seconda parte della scaletta interamente concentrata sugli sviluppi di questa vicenda. Curiosamente, però, la forbice digitale non ha intaccato gli altri argomenti trattati in apertura di puntata, come la cronaca locale o dossier differenti affrontati dagli ospiti in studio, confermando il carattere estremamente mirato e non casuale dell'intervento di rimozione.

Ma perché cancellare proprio il blocco su Garlasco? Fra gli ospiti presenti in studio a commentare i dettagli dell'inchiesta vi erano firme di spicco del giornalismo e della psichiatria, come Piero Colaprico, Umberto Brindani, Sarah Viola e l'opinionista Monica Leofreddi. Tuttavia, l'attenzione degli addetti ai lavori si è concentrata sulla presenza dell'ex colonnello Gennaro Cassese, all'epoca dei fatti comandante della compagnia dei Carabinieri di Vigevano durante le prime indagini sul delitto di Chiara Poggi.

con l'ipotesi di reato di false informazioni ai pubblici ministeri, nell'ambito dei nuovi accertamenti sul caso. Per molti osservatori e utenti social, la decisione di oscurare il video potrebbe essere direttamente legata ad alcune dichiarazioni o passaggi emersi durante il suo intervento nel talk show.

Al momento, dai vertici aziendali e dalla redazione non sono arrivate comunicazioni ufficiali o spiegazioni di carattere tecnico. Resta da capire se la puntata integrale verrà ripristinata nei prossimi giorni o se il blocco dedicato a Garlasco resterà permanentemente inaccessibile su Mediaset Infinity.