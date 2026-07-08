Giffoni Film Festival 2026 prende il via: annunciato il calendario ufficiale di tutti gli eventi

Pubblicazione: 08 luglio alle 09:21

Udite, udite: il festival cinematografico più “giovane” d'Italia sta per tornare con una nuova edizione che si preannuncia davvero fantastica. L'edizione 2026 prenderà il via dal 17 al 25 luglio nel comune di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, in Campania. Quest'anno il tema centrale sarà "Le cose impossibili", poiché tutte le opere in programma lanceranno un messaggio ai giovani: varcare i propri confini, superare gli ostacoli culturali e razziali e fare leva sul coraggio e sulla solidarietà per creare nuovi orizzonti. Oltre a questo, alla cerimonia d'apertura verrà proiettato Sunny Dancer, film con protagonista Bella Ramsey (The last of Us, Game of Thrones), che sarà presente come ospite d'onore della serata.

, sia per il territorio sia per il settore cinematografico, poiché riesce addi spettatori al mondo della settima arte, proponendo opere che rispecchiano perfettamente l'infanzia e il senso di meraviglia e di avventura che la caratterizza.

Il festival nacque con questo intento nel 1971 per iniziativa di Claudio Gubitosi, che, a soli diciotto anni, diede vita a un evento che ogni anno accoglie centinaia di ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, di età compresa tra i 3 e i 18 anni. Sono proprio loro la vera giuria del festival: assistono alla presentazione di film pensati per le diverse fasce d'età, appartenenti al genere fantastico e non solo, e decretano l'opera migliore.

Film in concorso

Bug’s Story (Norvegia, regia di Natalia Malykhina Bratli)

Dancing Friend (Croazia, Germania, regia di Elena Walf)

Grounded (Nuova Zelanda, regia di Chris Callus)

Little Dandelion (Repubblica Ceca, regia di Adéla Honová)

Cloud Fish (Belgio, Francia, regia di Noé Garcia)

Rub (Portogallo, Spagna, regia di Júlia Francino)

The little train (USA, regia di Angel Wang)

A very special meal (Croazia, Germania, regia di Elena Walf)

Backstreets Birds (Lituania, regia di Gertrūda Nemčauskaitė)

Found! (Belgio, Francia, regia di Juliette Baily)

In a Faraway Forest: Apple of Discord (Croazia, Slovenia, regia di Timon Leder)

Jam and Wood (Croazia, Germania, regia di Elena Walf)

Once Upon a Starry Night (Portogallo, Russia, regia di Masha Rumyantseva)

Something Greather Than You (USA, regia di Gordon LePage)

Battery Grandma (Corea del Sud, regia di Jeon Seungbae)

Aller & Retour (Italia, regia di Lucia Bulgheroni e Michele Greco)

An Incident in the Bunny Village (Lettonia, regia di Ēvalds Lācis)

Bats & Bugs (Svizzera, regia di Lena von Döhren)

In the Shadow of the Heron (Francia, regia di Nicolas Bianco-Levrin)

Sketches on Ice (Belgio, Francia, regia di Marion Auvin)

The Stick (Svezia, regia di Pernilla Olsson)

Rimsky-Korsakov. Flight of the Bumblebee (Bielorussia, Russia, regia di Natalia Chernysheva)

Galileo and the Fable of Sounds (Italia, regia di Luca Di Cecca)

Konigiri-kun – Let's Eat! (Giappone, regia di Mari Miyazawa)

Piccolo Piccolo (Francia, Svizzera, regia di Marta Gennari)

The Winter Cat (Italia, regia di Aurora Cesarini, Silvia Sabbatini e Marta Zanoni)

Derring-Do (Croazia, Germania, regia di Elena Walf)

Mouse in the House (Germania, regia di Rebecca Van Houten)

Ideal (Russia, regia di Alexander Eifman)

Snorri, Catch Me If You Candy! (Germania, regia di Thierry Marchand)

Till the Sun Sets (Regno Unito, regia di Charlotte White)

Born in the Jungle (Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, regia di Edmunds Jansons)

Curly Burly (Danimarca, regia di Jan Rahbek)

Garuda: Dare to Dream (Indonesia, regia di Ronny Gani)

Smartie and Me (Polonia, Slovacchia, regia di Kacper Lisowski)

Splish Splash Forever! (Svizzera, regia di Natascha Beller)

Super Furball and the Lying Squirrel (Finlandia, regia di Joona Tena)

Alby – The Last Tree (Italia, regia di Alessandro Parrello)

Nora's Ark (Croazia, Norvegia, regia di Endre Lund Eriksen e Isak Gjertsen)

Jeans (Italia, regia di Gaia Marotta)

Cosmonaut (Svizzera, regia di Zoltán Horváth)

The Little Hotel Detective (Paesi Bassi, regia di Julia van Braak)

Chica (Brasile, regia di Matheus Malburg e João Victor Silva)

Saba (Stati Uniti, regia di Liron Topaz)

Sahbi (Italia, regia di Ivana Esposito)

22 Lengths (Germania, regia di Mia Maariel Meyer)

A Family (Paesi Bassi, Belgio, regia di Mees Peijnenburg)

Morten (Estonia, Lituania, regia di Ivan Pavljutškov)

Lemonade Blessing (Stati Uniti, regia di Chris Merola)

Skiff (Belgio, Paesi Bassi, Svezia, regia di Cecilia Verheyden)

Nipster (Svezia, regia di Sunniva Eir Tangvik Kveum)

Sad Girlz (Messico, Spagna, Francia, regia di Fernanda Tovar)

3 Weeks After (Serbia, Italia, Lussemburgo, Bulgaria, Croazia, regia di Miroslav Terzic)

The Girls from Above (Francia, Belgio, regia di Bérangère McNeese)

Hearts on Fire (Francia, regia di Aurélien Peyre)

Rain Fell on the Nothing New (Germania, regia di Steffen Goldkamp)

Rosemead (Stati Uniti, regia di Eric Lin)

Weightless (Danimarca, regia di Emilie Thalund)

You Believe in Angels, Mr. Drowak? (Germania, Svizzera, regia di Nicolas Steiner)

Adam's Apple (Stati Uniti, regia di Amy K. Jenkins)

Almost Forever (Svezia, Finlandia, regia di Lia Hietala e Hannah Reinikainen)

One in a Million (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, regia di Itab Azzam e Jack MacInnes)

The Beauty of Errors (Finlandia, Norvegia, Svezia, regia di Jukka Kärkkäinen)

On My Own Terms (Polonia, regia di Tadeusz Chudy)

Bugboy (Grecia, Francia, Danimarca, regia di Lucas Paleocrassas)

The Fabulous Time Machine (Brasile, regia di Eliza Capai)

Bowl Cut (Francia, regia di Tamara Vittoz)

The Stranger (Italia, regia di Federica Corti)

Rage (Spagna, regia di Fran Moreno Blanco e Santi Pujol Amat)

One, Two, One Hundred (Italia, regia di Emanuele Gallo)

The Streak (Italia, regia di Gian Piero Rotoli)

Where We Sit Together (Taiwan, regia di Joshua Yang)

Sister of Mine (Svezia, regia di André Vaara)

Two Minutes (Germania, regia di Yael van Altena)

Ultra Strong (Canada, regia di Catherine Lepage)

Strong as a Lion (Francia, regia di Nathan Villanneau)

Julka (Bulgaria, Croazia, Italia, Slovenia, regia di Valeria Cozzarini)

Rukeli (Italia, regia di Alessandro Rak)

It's Quiet Now (Kosovo, regia di Flaka Kokolli)

A Sparrow's Song (Germania, regia di Tobias Eckerlin)

Summer Delivery (Cina, regia di Lam Can-zhao)

Back to Tottori (Norvegia, regia di Arild Østin Ommundsen e Silje Salomonsen)

Barry & Me (Germania, Svizzera, regia di Markus Welter)

Children of the Resistance (Francia, regia di Christophe Barratier)

Just Call Me Frida (Germania, regia di Katja Benrath)

King of the Wanderers (Paesi Bassi, regia di Janne Schmidt)

Mira (Danimarca, regia di Marie Limkilde)

Olivia and the Invisible Earthquake (Spagna, Belgio, Svizzera, Cile, Francia, regia di Irene Iborra)

9 Million Colors (Norvegia, Germania, regia di Bára Anna Stejskalová)

América (Perù, regia di Javier Arias-Stella)

Baldies – What About My Hair? (Repubblica Ceca, regia di Eliška Soffer Podzimek)

Captain No 10 (Iran, regia di Masoud Mansoori)

The Champion's Mural (Italia, regia di Massimiliano Pacifico)

Dream Team (Norvegia, regia di Tone Andersen)

Rabbit Heart (Germania, regia di Stella Fachinger)

The Flowers of Malva (Francia, regia di Anna Lys, Rémy Berlemont, Alice Hamel, Chen-Yun Hu, Ludivine Lebourg, Estelle Martin e Agathe Ribout)

The Altar Boys (Polonia, regia di Piotr Domalewski)

Hold Onto Me (Cipro, Danimarca, Grecia, Stati Uniti, regia di Myrsini Aristidou)

Risa & the Wind Phone (Argentina, regia di Juan Cabral)

Bros (Spagna, Messico, Belgio, regia di Carol Rodríguez Colás e Marina Rodríguez Colás)

Everyone's Sorry Nowadays (Belgio, Germania, Paesi Bassi, regia di Frederike Migom)

Gugu's World (Brasile, regia di Allan Deberton)

Trad (Irlanda, regia di Lance Daly)

Quello di Giffoni è un festival che, da evento regionale, è diventato, tanto da richiamare ospiti di grande prestigio come"Di tutti i festival del cinema, quello di Giffoni è il più necessario", ma anche personalità contemporanee come Tom Felton, Mark Ruffalo, Tim Burton e Luca Marinelli. Tutto questo dimostra quanto il Giffoni Film Festival sia importante nel coinvolgere e appassionare le nuove generazioni al mondo del cinema e come rappresenti uno specchio positivo di una realtà che, troppo spesso, sembra invece prendere una direzione più oscura.

Prima Immagine: Depositphotos.com