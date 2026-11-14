Gilmore Girls, dopo vent'anni Stars Hollow riapre le porte: il ritorno della serie in una veste inedita

Pubblicazione: 14 novembre alle 11:44

Stars Hollow si prepara a tornare sotto i riflettori. A vent'anni dal debutto di Gilmore Girls, una delle serie più amate della televisione americana sarà al centro di un nuovo documentario dedicato alla sua storia, ai retroscena e all'impatto culturale che continua ad avere sul pubblico. Tra i protagonisti ci sarà Scott Patterson, l'attore che ha interpretato Luke Danes, il proprietario del diner diventato uno dei personaggi più amati dello show. Patterson parteciperà al progetto anche nel ruolo di produttore esecutivo.

ed è diretto da Meghna Balakumar e Kevin Konrad Hanna., nell'ambito della programmazione di apertura del Secret Movie Club e del Los Angeles International Film Festival.. Il film proporrà interviste inedite con attori, registi, sceneggiatori e membri della troupe, oltre alle testimonianze dei fan che hanno trovato nella serie una storia capace di accompagnarli nel tempo.

Il racconto ripercorrerà la nascita di Gilmore Girls, creata da Amy Sherman-Palladino e trasmessa per la prima volta nel 2000. L'idea nacque durante un viaggio della sceneggiatrice a Washington, nel Connecticut, dove rimase colpita dall'atmosfera di una piccola cittadina. Da quella suggestione prese forma Stars Hollow, il mondo in cui vivono Lorelai e Rory Gilmore. Per sette stagioni, fino al 2007, la serie ha conquistato il pubblico grazie al rapporto tra madre e figlia, ai dialoghi velocissimi, ai continui riferimenti alla cultura pop e alle interminabili tazze di caffè consumate nel locale di Luke.

Accanto a Patterson, Drink Coffee Talk Fast riunirà numerosi volti legati alla produzione originale. Tra i partecipanti figurano Kelly Bishop, Jared Padalecki, Chad Michael Murray, Keiko Agena, Sally Struthers, Liz Torres, Emily Kuroda, Rose Abdoo e Michael Winters. Ci saranno anche la regista Lesli Linka Glatter, l'ex presidente dell'intrattenimento di The WB Susanne Daniels e diversi professionisti che hanno contribuito a costruire l'identità visiva della serie. Un'occasione per ascoltare i ricordi di chi ha dato vita a un universo televisivo nel quale anche i personaggi secondari avevano un ruolo fondamentale.

Il progetto indipendente non sarà l'unico omaggio in arrivo.. Due produzioni distinte che offriranno prospettive differenti sulla storia di Gilmore Girls.

Nel 2016 Netflix aveva già riportato sullo schermo le protagoniste con Gilmore Girls: A Year in the Life, revival composto da quattro episodi che aveva diviso il pubblico, confermando però la popolarità della serie. Resta aperta la possibilità di un nuovo ritorno con episodi inediti, ma al momento non ci sono annunci ufficiali in questo senso.

I due documentari rappresentano un'occasione per riscoprire il percorso di una produzione che, a distanza di anni, continua a conquistare nuove generazioni grazie allo streaming. Il rapporto tra Lorelai e Rory, l'energia di Stars Hollow e l'inconfondibile atmosfera del diner di Luke hanno lasciato un'impronta riconoscibile nella televisione americana. E per i fan sarà finalmente possibile ascoltare nuovi racconti da chi ha contribuito a rendere quel mondo così speciale.