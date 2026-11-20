Ex gieffina condannata a due anni per tentata estorsione a Berlusconi: chiesta la cifra di un milione
Sentenza del Tribunale di Monza per l'ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato: due anni con pena sospesa per tentata estorsione a Silvio Berlusconi.
È arrivata la sentenza di primo grado del Tribunale di Monza a carico di Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello ed ex frequentatrice delle serate di Villa San Martino ad Arcore. I giudici hanno condannato l'ex gieffina a due anni di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale, per l'accusa di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi.
Durante un incontro a Villa San Martino, la somma pretesa sarebbe salita prima a 500mila euro e poi fino a un milione di euro. Alla base delle rivendicazioni, stando alla ricostruzione accusatoria, vi era il presunto legame con le cosiddette "cene eleganti" di Arcore e la richiesta di denaro legata al silenzio o al presunto danno d'immagine subito per l'accostamento alle "Olgettine", etichetta da cui l'ex concorrente del reality ha sempre preso le distanze.
Sul fronte opposto, la difesa ha sostenuto che eventuali aiuti economici fossero legati alla consapevolezza di Berlusconi rispetto alle difficoltà incontrate dalla donna nel mondo dello spettacolo e che l'accostamento a quelle vicende avesse frenato il suo percorso televisivo. I legali di Giovanna Rigato, gli avvocati Corrado Viazzo e Stefano Gerunda, avevano chiesto l'assoluzione o, in subordine, la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ormai prescritto.