Pubblicazione: 20 novembre alle 12:36

È arrivata la sentenza di primo grado del Tribunale di Monza a carico di Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello ed ex frequentatrice delle serate di Villa San Martino ad Arcore. I giudici hanno condannato l'ex gieffina a due anni di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale, per l'accusa di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi.

La decisione riduce rispetto alla richiesta della Procura, che aveva sollecitato tre anni e sei mesi di carcere e una multa. Nel procedimento si erano costituiti parte civile i cinque figli dell'ex presidente del Consiglio, chiedendo il riconoscimento dei danni morali che verranno quantificati in una successiva sede civile. Secondo quanto emerso nel corso dell'inchiesta relativasi sarebbero fatte più pressanti proprio in quel periodo.

Durante un incontro a Villa San Martino, la somma pretesa sarebbe salita prima a 500mila euro e poi fino a un milione di euro. Alla base delle rivendicazioni, stando alla ricostruzione accusatoria, vi era il presunto legame con le cosiddette "cene eleganti" di Arcore e la richiesta di denaro legata al silenzio o al presunto danno d'immagine subito per l'accostamento alle "Olgettine", etichetta da cui l'ex concorrente del reality ha sempre preso le distanze.

Sul fronte opposto, la difesa ha sostenuto che eventuali aiuti economici fossero legati alla consapevolezza di Berlusconi rispetto alle difficoltà incontrate dalla donna nel mondo dello spettacolo e che l'accostamento a quelle vicende avesse frenato il suo percorso televisivo. I legali di Giovanna Rigato, gli avvocati Corrado Viazzo e Stefano Gerunda, avevano chiesto l'assoluzione o, in subordine, la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ormai prescritto.

All'uscita dal tribunale, la difesa ha definito la pena contenuta grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche, pur annunciando l'intenzione di valutare ilnon appena saranno depositate le motivazioni della sentenza. Per il pubblico televisivo, la vicenda riporta sotto i riflettori unoe alle cronache di costume che per anni hanno accompagnato il dibattito mediatico italiano, intrecciando volti noti della TV e vicende giudiziarie ormai lontane nel tempo ma ancora oggetto di pronunce in aula.