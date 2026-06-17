Giugno è il mese della salute mentale maschile: ecco 5 film che affrontano il tema (ingiustamente considerato un tabù)

Pubblicazione: 17 giugno alle 15:28

La salute mentale maschile al cinema è stata per decenni un territorio inesplorato, quasi un tabù. L'idea di un protagonista che crolla, piange e chiede aiuto risultava più aliena al cinema mainstream del concetto stesso di vita extraterrestre. Eppure, questi 5 sono solo alcuni dei film che hanno avuto il coraggio di rompere questo schema, regalandoci rappresentazioni sfumate e profondamente umane della fragilità maschile.

1. Little Miss Sunshine

Little Miss Sunshine adotta un approccio particolare, ma efficace, presentando una galleria di personaggi maschili che incarnano sfaccettature diverse della vulnerabilità. Il film però va oltre la semplice denuncia. Steve Carell, in un ruolo agli antipodi del suo Michael Scott, interpreta un uomo che non solo riconosce i propri traumi passati ma cerca attivamente terapia, mostrando miglioramenti concreti. È una rappresentazione rara e preziosa: la guarigione come processo attivo e dignitoso.

2. Il lato positivo

Il lato positivo merita un capitolo a parte per il modo in cui sfida le narrazioni semplicistiche sulla salute mentale. Il cinema tende a dipingere i disturbi mentali come problemi che richiedono una "soluzione rapida" o come condizioni irreversibili. La realtà, naturalmente, è infinitamente più complessa. Il film regala uno sguardo onesto sul lungo e faticoso percorso di recupero che molti pazienti affrontano, incarnato dalla performance straordinaria di Bradley Cooper. L'equilibrio raggiunto è notevole: rappresentare la malattia mentale con onestà ma anche sensibilità e, in ultima analisi, positività.

3. Beautiful Boy

Beautiful Boy, dramma biografico con Steve Carell e Timothée Chalamet, non ha paura di mostrare gli effetti strazianti dei problemi di salute mentale che possono sfociare in dipendenza. Attraverso la relazione tra David e suo figlio Nic, il film sottolinea come anche una persona proveniente da una famiglia apparentemente felice e solidale possa combattere contro depressione e dipendenza. La strada verso il recupero non è lineare, e il film non nasconde questa verità scomoda.

4. Will Hunting - Genio ribelle

Will Hunting - Genio ribelle ha fatto qualcosa di rivoluzionario per la rappresentazione dei terapeuti al cinema. Troppo spesso i film offrono versioni edulcorate di psicologi o figure che agiscono più come life coach che come professionisti. Questo film invece ci mostra terapeuti che non sono sempre perfettamente equilibrati, ma più umani e "accessibili". Dimostra anche che puoi essere un genio sul punto di svoltare nella vita, traboccante di apparente sicurezza, e comunque soffrire di problemi mentali. E soprattutto, illustra come la terapia non sia una soluzione istantanea: a volte servono diverse sedute improduttive prima che medico e paziente inizino a comprendersi e fidarsi l'uno dell'altro. Nel film, Robin Williams improvvisò una battuta che stupì Matt Damon.

5. A Beautiful Mind

A Beautiful Mind rimane forse l'esempio più iconico di questa lista, grazie alla performance straordinaria di Russell Crowe. Il vero trionfo del film sta nell'aver mostrato con precisione allarmante gli effetti debilitanti dei disturbi mentali sia sui pazienti che sui loro familiari. Ancora più importante, ha presentato il dilemma che spesso affligge chi soffre di disturbi mentali: i farmaci necessari per la sopravvivenza possono causare altri effetti collaterali altrettanto gravi.



Questi film hanno fatto più che intrattenere. Hanno aperto conversazioni necessarie, hanno umanizzato la sofferenza e hanno dimostrato che la vulnerabilità non è il contrario della forza, ma spesso ne è la forma più coraggiosa.